Vicdansızlığın böylesi! Çöpteki poşeti açan temizlik işçileri gözlerine inanamadı

Mersin'in Tarsus ilçesinde çöp toplayan temizlik görevlileri, bir konteynerden gelen sesler üzerine ağzı sıkıca bağlanmış poşete hapsedilen 5 yavru kediyi kurtardı.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
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Vicdansızlığın böylesi! Çöpteki poşeti açan temizlik işçileri gözlerine inanamadı - Resim: 1

Tarsus Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçeye bağlı Tozkoparan Mahallesi'nde çöpleri topladıkları sırada bölgedeki konteynerlerin birinden kedi sesleri geldiğini fark etti.

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Vicdansızlığın böylesi! Çöpteki poşeti açan temizlik işçileri gözlerine inanamadı - Resim: 2

Sesin kaynağına yönelen temizlik işçileri, çöplerin arasında ağzı bağlanmış bir poşet tespit etti.

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Vicdansızlığın böylesi! Çöpteki poşeti açan temizlik işçileri gözlerine inanamadı - Resim: 3

Görevliler, çöpten aldıkları kapalı poşeti açtıklarında içeriye atılmış 5 yavru kediyle karşılaştı.

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Vicdansızlığın böylesi! Çöpteki poşeti açan temizlik işçileri gözlerine inanamadı - Resim: 4

Hayvanlar, hava alabilmeleri için derhal poşetten çıkarıldı. Ekipler, durumu vakit kaybetmeden belediyenin veterinerlerine bildirdi.

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Vicdansızlığın böylesi! Çöpteki poşeti açan temizlik işçileri gözlerine inanamadı - Resim: 5

İhbar üzerine olay yerine gelen Veteriner Müdürlüğü ekipleri, yavru kedileri teslim alarak Tarsus Belediyesi Hayvan Bakım Evi ve Rehabilitasyon Merkezi'ne götürdü. Merkezde yoğun bakım ünitesine alınan ve biberonla beslenen kedilerin tedavisi devam ediyor.

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Vicdansızlığın böylesi! Çöpteki poşeti açan temizlik işçileri gözlerine inanamadı - Resim: 6

Ölümün eşiğinden dönerek yeniden hayata tutunan yavruların, yeterli büyüklüğe ulaştıklarında sahiplendirilmesinin planlandığı öğrenildi.

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yavru kedi Mersin