Vicdansızlığın böylesi! Çöpteki poşeti açan temizlik işçileri gözlerine inanamadı
Mersin'in Tarsus ilçesinde çöp toplayan temizlik görevlileri, bir konteynerden gelen sesler üzerine ağzı sıkıca bağlanmış poşete hapsedilen 5 yavru kediyi kurtardı.
Tarsus Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçeye bağlı Tozkoparan Mahallesi'nde çöpleri topladıkları sırada bölgedeki konteynerlerin birinden kedi sesleri geldiğini fark etti.
Sesin kaynağına yönelen temizlik işçileri, çöplerin arasında ağzı bağlanmış bir poşet tespit etti.
Görevliler, çöpten aldıkları kapalı poşeti açtıklarında içeriye atılmış 5 yavru kediyle karşılaştı.
Hayvanlar, hava alabilmeleri için derhal poşetten çıkarıldı. Ekipler, durumu vakit kaybetmeden belediyenin veterinerlerine bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine gelen Veteriner Müdürlüğü ekipleri, yavru kedileri teslim alarak Tarsus Belediyesi Hayvan Bakım Evi ve Rehabilitasyon Merkezi'ne götürdü. Merkezde yoğun bakım ünitesine alınan ve biberonla beslenen kedilerin tedavisi devam ediyor.
Ölümün eşiğinden dönerek yeniden hayata tutunan yavruların, yeterli büyüklüğe ulaştıklarında sahiplendirilmesinin planlandığı öğrenildi.