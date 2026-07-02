Vicdansızlığın böylesi! Çöpteki poşeti açan temizlik işçileri gözlerine inanamadı

İhbar üzerine olay yerine gelen Veteriner Müdürlüğü ekipleri, yavru kedileri teslim alarak Tarsus Belediyesi Hayvan Bakım Evi ve Rehabilitasyon Merkezi'ne götürdü. Merkezde yoğun bakım ünitesine alınan ve biberonla beslenen kedilerin tedavisi devam ediyor.