Vinçten düşen işçi öldü

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde acı bir olay yaşandı. Mermer üretim tesisindeki vinçte çalışan İshak Yetim, 7 metre yükseklikten zemine düştü. Yetim'in hayatını kaybettiği belirlendi.

Yasin Kerim Aşan Yasin Kerim Aşan
Vinçten düşen işçi öldü
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Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde üzücü bir olay meydana geldi. Olayın yaşandığı adres, Ertuğrul Gazi Mahallesi Cumhuriyet Caddesi oldu.

Edinilen bilgiye göre, bir mermer üretim tesisindeki vinçte çalışan İshak Yetim, henüz bilinmeyen nedenle 7 metre yükseklikten zemine düştü.

Durumun yetkililere bildirilmesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrollerde İshak Yetim'in hayatını kaybettiği belirlendi.

Yetim'in cenazesi, incelemenin ardından Kocaeli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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