"Vira Bismillah" için geri sayım başladı. Yeni sezonda kullanılacak ağların ve teknelerin bakımları yapıldı. Hazırlıklarda sona gelen balıkçılar, şimdi avlanmak için denize açılacakları 1 Eylül'ü bekliyor. Deniz hasretinin yoğun yaşandığı Sakarya ve Tekirdağ'a uzanıyoruz.





Tekneler boyandı. Ağlar onarıldı. Tüm bakımlar yapıldı. Yeni sezon için hazırlıklarda sona gelindi.



Sakaryalı balıkçılar, ağlarını denize atacakları 1 Eylül'ü bekliyor. Karasu Su Ürünleri Kooperatif Başkanı Mehmet Fuat Sezer, yeni sezonda palamut bereketi umduklarını söyledi.



Av yasağının sona ereceği 1 Eylül'ü Tekirdağlı balıkçılarda dört gözle bekliyor.



Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu, balıkçıların, yeni sezonda bol lüfer hayaliyle denize açılacağını söyledi.



ulusal.com.tr





Mavi vatanın engin sularından "Vira Bismillah" nidalarının yükselmesine ramak kaldı. Deniz hasreti çeken balıkçılar için geri sayım başladı.Tekneler boyandı. Ağlar onarıldı. Tüm bakımlar yapıldı. Yeni sezon için hazırlıklarda sona gelindi.Sakaryalı balıkçılar, ağlarını denize atacakları 1 Eylül'ü bekliyor. Karasu Su Ürünleri Kooperatif Başkanı Mehmet Fuat Sezer, yeni sezonda palamut bereketi umduklarını söyledi.Av yasağının sona ereceği 1 Eylül'ü Tekirdağlı balıkçılarda dört gözle bekliyor.Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu, balıkçıların, yeni sezonda bol lüfer hayaliyle denize açılacağını söyledi.