Mavi vatanın engin sularından "Vira Bismillah" nidalarının yükselmesine ramak kaldı. Deniz hasreti çeken balıkçılar için geri sayım başladı.
Tekneler boyandı. Ağlar onarıldı. Tüm bakımlar yapıldı. Yeni sezon için hazırlıklarda sona gelindi.
Sakaryalı balıkçılar, ağlarını denize atacakları 1 Eylül'ü bekliyor. Karasu Su Ürünleri Kooperatif Başkanı Mehmet Fuat Sezer, yeni sezonda palamut bereketi umduklarını söyledi.
Av yasağının sona ereceği 1 Eylül'ü Tekirdağlı balıkçılarda dört gözle bekliyor.
Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu, balıkçıların, yeni sezonda bol lüfer hayaliyle denize açılacağını söyledi.
ulusal.com.tr
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.