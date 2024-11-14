Virajı alamayan araç müstakil eve saplandı

Sivas'ın Yeşilyurt Mahallesi Lokman Hekim Caddesi'nde meydana gelen kazada, kontrolden çıkan bir otomobil yol kenarındaki müstakil bir eve çarptı.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Virajı alamayan araç müstakil eve saplandı
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 Kaza, K.K. yönetimindeki 58 TK 555 plakalı BMW marka aracın hız nedeniyle virajı alamayıp yoldan çıkması sonucu gerçekleşti. Otomobil, eve çarparak durabildi ve hem araçta hem de evde maddi hasar meydana geldi. Kazada yaralanan sürücü, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Numune Hastanesi'ne kaldırıldı.

Şans eseri evde kimsenin bulunmadığı öğrenilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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