Virajı alamayan otomobil köprüden uçtu! Hurdaya dönen araçta 2 kişi yaralı kurtuldu

Kastamonu’da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, köprü korkuluklarını kırarak dereye düştü. Hurda yığınına dönen otomobildeki 2 kişi yaralı olarak kurtuldu.

Virajı alamayan otomobil köprüden uçtu! Hurdaya dönen araçta 2 kişi yaralı kurtuldu
Virajı alamayan otomobil köprüden uçtu
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Kaza, Çatalzeytin ilçesine bağlı Paşalı köyünde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Çatalzeytin ilçe merkezinden Karacakaya istikametine seyir halinde olan Rıfat Açıkgöz idaresindeki 34 TV 9815 plakalı otomobil, Paşalı köyü mevkiinde virajı alamayarak köprünün korkulukları kırdı ve yaklaşık 10 metre yükseklikten dereye düştü. Kazada otomobil hurda yığınına dönerken, sürücü Rıfat Açıkgöz ile yanında yolcu olarak bulunan Haydar Özcan yaralandı.

Virajı alamayan otomobil köprüden uçtu! Hurdaya dönen araçta 2 kişi yaralı kurtuldu - Resim : 1

OTOMOBİL HURDA YIĞININA DÖNDÜ!

Çevreden geçen diğer sürücülerin haber vermesi üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, bulundukları yerden jandarma ve sağlık ekiplerinin yardımıyla çıkarılarak Çatalzeytin İlçe Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Yaralılar Rıfat Açıkgöz ile Haydar Özcan, Çatalzeytin İlçe Devlet Hastanesi’nde yapılan ilk müdahalenin ardından İnebolu İlçe Devlet Hastanesi’ne sevk edildi.
Hurda yığınına dönen otomobil vinç yardımıyla bulunduğu yerden çıkarılırken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Virajı alamayan otomobil köprüden uçtu! Hurdaya dönen araçta 2 kişi yaralı kurtuldu - Resim : 2

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