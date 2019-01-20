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Viranşehir'de elektrik krizi devam ediyor

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde elektrik sıkıntıları halkı canından bezdirdi. Esnaf iş yamaktan yakınıyor, vatandaşlarsa sorunun kalıcı olarak çözülememesinden.

Viranşehir'de elektrik krizi devam ediyor

DEDAŞ ve vatandaş arasındaki elektrik krizi devam ediyor. Mağdur yine vatandaş...

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde sık sık yaşanan elektrik kesintileri tepki çekti.

Kesintilerden esnaf da müzdarip. 

200 bin nufüslu ilçede vatandaş sadece seçimden seçime hatırlanmak istemiyor.

Halk yetkilerden kalıcı bir çözüm bekliyor.


ulusal.com.tr

Etiketler; #şanlıurfa
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