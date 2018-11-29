"Susma sustukça elektrik gidecek"... Bu slogan Şanlıurfalı vatandaşlara ait. Elektrik şirketi DEDAŞ'ın kesintilerine tepki göstermek için eylem yaptılar. Şanlıurfalılar eylemde bir tabut taşıdı...

Şanlıurfa'da sık sık yaşanan elektrik kesintileri halkı sokağa çıkardı.



Elektrik şirketi özelleştikten sonra vatandaşlar elektrik kesintileriyle karşı karşıya kaldı. Bu durum yazın ayrı kışın ayrı sorunlar yaratıyor.



Viranşehirliler DEDAŞ'a tepkilerini basın açıklamasıyla gösterdi, "insanca yaşamak istiyoruz" dediler.



Eylemede DEDAŞ’ın temsili tabutu da taşındı, üzerine de "Viranşehir'de elektrik öldü" pankartı asıldı.



Tabut ve ellerindeki dövizlerle bir süre yürüyüş yapan vatandaşlar, bir an önce sorunun çözülmesini istiyor.



ulusal.com.tr