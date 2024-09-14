Viskhan Soltamatiov MİT'in çalışmaları sonucu İstanbul'da yakalandı

Santa Maria İtalyan Kilisesi'ne 28 Ocak'taki saldırının planlayıcılarından olan ve kullanılan silahı temin eden Viskhan Soltamatiov MİT'in çalışmaları sonucu İstanbul'da yakalandı

Mert Sagit Mert Sagit
Viskhan Soltamatiov MİT'in çalışmaları sonucu İstanbul'da yakalandı
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Saldırının planlayıcılarından olan Soltamatiov, saldırıda kullanılan silahı temin etmekle suçlanıyordu. MİT'in istihbarat çalışmaları sonucu, zanlının yeri tespit edilerek operasyon düzenlendi. Soruşturma kapsamında Soltamatiov’un diğer bağlantıları da mercek altına alındı.

SORUŞTURMA DERİNLEŞİYOR

Santa Maria Kilisesi'ne yönelik saldırının failleri arasında yer aldığı belirlenen Viskhan Soltamatiov’un yakalanmasıyla birlikte soruşturma genişletildi. MİT, olayla bağlantılı diğer şüphelileri de yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Sarıyer Büyükdere'deki Santa Maria Kilisesi'ne pazar ayinine maskeli 2 saldırgan tarafından silahlı saldırı düzenlendi. 28 Ocak 2024'te düzenlenen saldırıda maskeli iki kişi ayin sırasında kiliseye girerek ateş açtı.

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