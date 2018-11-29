Kuzey Marmara Otoyolu'nun Kocaeli-Gebze kesiminde viyadük çalışmaları sırasında meydana gelen kazada hayatını kaybeden Sıddık Canpolat ve Öztürk Yılmaz'ın cenazeleri toprağa verildi.

Kuzey Marmara Otoyolu'nun Kocaeli-Gebze kesiminde viyadük çalışmaları sırasında düşen beton blokunaltında kalan Sıddık Canpolat'ın cenazesi, Kocaeli'nin Darıca ilçesinde defnedildi.



Dün meydana gelen iş kazası sonucu hayatını kaybeden evli ve 3 çocuk babası Sıddık Canpolat (45) için, Darıca ilçesi Nene Hatun Mahallesi'ndeki Kars Digor Bostankaraköy Derneği önünde taziye çadırı kuruldu.



İstanbul Adli Tıp Kurumu'ndan alınan Canpolat'ın cenazesi, daha sonra Nene Hatun Mahallesi Merkez Camisi'ne getirildi.



Canpolat'ın cenazesi, ikindi vakti kılınan namazın ardından, Pelitli Mezarlığı'nda toprağa verildi.



İki kardeş demirlere tutunarak düşmekten kurtuldu



Öte yandan, Sıddık Canpolat'ın 6 aydır kardeşleri Ali ve Mustafa Canpolat ile beraber aynı yerde çalıştığı, dünkü olay sırasında Mustafa Canpolat'ın, platformun diğer tarafında demirlere tutunarak düşmekten kurtulduğu öğrenildi.



Kars Digor Bostankaraköy Derneği Başkanı Şehmuz Canpolat, AA muhabirine yaptığı açıklamada, amcaoğlu olan Sıddık Canpolat'ın viyadükte çalıştığını belirterek, "Yanında Mustafa ve Ali kardeşi vardı.

Mustafa son anda demire tutunarak kurtulmuş. Maalesef ağabeyini kurtaramadı. Arkasında bir eş, 3 çocuk bıraktı. 3 yaşında bir kızı var. Bir gün önce babasını arıyor, 'Baba ben senin ayaklarını kanlar içinde gördüm, eve gel.' diyor. Çocuk diye dikkate almamış, takdir-i ilahi. Mesaiye kaldığı zamanlar şantiyede kaldığı oluyordu." dedi.



Canpolat, iş kazaları noktasında daha fazla önlemler alınması gerektiğini sözlerine ekledi.



Kuzey Marmara Otoyolu'nun Kocaeli-Gebze kesiminde dün viyadük çalışmaları sırasında düşen beton blokun altında kalan işçilerden Öztürk Yılmaz, Bayram Kılıç ve Sıddık Canpolat hayatını kaybetmiş, Kani Öztürk (40) ise yaralı olarak kurtarılmıştı.



İşçilerden Öztürk Yılmaz İstanbul'da defnedildi



Kazada hayatını kaybeden işçilerden Öztürk Yılmaz ise İstanbul'da toprağa verildi.



Yılmaz için Ümraniye Ihlamurkuyu Camisi'de cenaze töreni düzenlendi.



Öztürk Yılmaz'ın naaşı, ikinci vakti kılınan cenaze namazının andından Ihlamurkuyu Mezarlığı'na defnedildi.



Öztürk Yılmaz ile aynı yerde çalışan yakını Fuat Köse, çay yapmak için aşağıya indikten yarım saat sonra beton blokun koparak aşağıya düştüğünü ve işçilerin de altında kaldığını ifade etti.