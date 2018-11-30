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Viyadük kazasında ölen işçi Bayram Kılıç birkaç saat önce işe başlamış

Kuzey Marmara Otoyolu'nun Kocaeli-Gebze kesimindeki viyadük çalışmaları sırasında düşen beton blokun altında kalarak yaşamını yitiren Bayram Kılıç'ın, kazadan 2-3 saat önce işbaşı yaptığı belirtildi.

Viyadük kazasında ölen işçi Bayram Kılıç birkaç saat önce işe başlamış

Kuzey Marmara Otoyolu'nun Kocaeli-Gebze kesimindeki viyadük çalışmaları sırasında düşen beton blokun altında kalarak yaşamını yitiren Bayram Kılıç'ın, kazadan 2-3 saat önce işbaşı yaptığı belirtildi.

İki gün önce otoyoldaki inşaat çalışmalarında düşen beton blokun altında kalarak hayatını kaybeden evli ve 3 çocuk babası 53 yaşındaki Kılıç'ın cenazesi, memleketi Samsun'a getirildi.

Kılıç'ın Canik ilçesi Gazi Osman Paşa Mahallesi'nde evinin önünde taziye çadırı kuruldu.

Kılıç'ın cenazesi, Seyfinaz Hatun Camisi'nde cuma namazını müteakiben kılınan cenaze namazının ardından Derecik Mezarlığı'nda defnedildi. 

Bayram Kılıç'ın ağabeyi Basri Kılıç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kardeşinin çalışmak için Gebze'ye kazadan bir gün önce gittiğini dile getirerek, "Sigorta girişini yaptırdı. İşe çıktı, 2-3 saat sonra çökme oldu. Düşünce altında kalıyorlar. Bayram Kılıç dört dörtlük bir insandı." dedi.

Cenazeye Kılıç'ın oğlu İbrahim Kılıç, ağabeyleri Dursun ve Basri Kılıç ile yakınlarının yanı sıra vatandaşlar katıldı.

Kuzey Marmara Otoyolu'nun Kocaeli-Gebze kesiminde 28 Kasım'da viyadük çalışmaları sırasında düşen beton blokun altında kalan işçilerden Öztürk Yılmaz, Bayram Kılıç ve Sıddık Canpolat hayatını kaybetmiş, Kani Öztürk ise yaralı kurtarılmıştı.


Kaynak: AA
Etiketler; #bayram kılıç
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