Viyadükte feci kaza: Tır otomobile çarpıp 30 metreden uçtu, ölü ve yaralılar var
Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu Nurdağı Başpınar Viyadüğü'nde otomobile arkadan çarparak 30 metre yüksekten aşağı düşen sebze yüklü tırda 3 kişi hayatını kaybetti. Biri ağır olmak üzere 3 kişinin yaralandığı kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.
Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu Nurdağı Başpınar Viyadüğü'nde, Gaziantep istikametine seyir halinde olan İslam Görgülü (23) idaresindeki 33 BBP 313 plakalı sebze yüklü tır, önünde ilerleyen Ahmet Ç. kontrolündeki 46 LD 335 plakalı otomobile arkadan çarptı.
Çarpışmanın etkisiyle kontrolden çıkan tır savruldu ve yaklaşık 30 metre yüksekliğindeki viyadükten aşağı uçarak ters döndü.
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine ulaşan ekiplerin yaptığı incelemede, viyadükten düşen tırın sürücüsü İslam Görgülü ile araçta bulunan Abdurrahman Bölüş (64) ve Mevlüt Görgülü'nün (37) hayatını kaybettiği belirlendi.
Aynı araçta seyahat eden 60 yaşındaki Gurbet B. ise kazadan ağır yaralı olarak kurtarıldı. Otomobil sürücüsü Ahmet Ç. ve otomobildeki diğer kişi ise kazayı hafif yaralı olarak atlattı.
Sağlık ekipleri, yaralılara olay yerinde ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırdı.
Tedavi altına alınan 3 yaralıdan birinin sağlık durumunun kritik olduğu belirtildi. Mersin'den Şanlıurfa'nın Siverek ilçesine gittikleri tespit edilen ve kazada yaşamını yitiren 3 kişinin cenazesi, incelemelerin tamamlanmasının ardından Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna nakledildi.
Kazanın ardından Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu'nda trafik akışı ekipler tarafından kontrollü olarak sağlanmaya devam ediyor. Jandarma ekipleri, kazanın kesin oluş nedenini belirlemek amacıyla olay yerinde başlattığı soruşturmayı sürdürüyor.