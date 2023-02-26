Vodafone Park'ta sahaya binlerce oyuncak atıldı: Futbolcular gözyaşlarını tutamadı

Bu akşam oynanan Beşiktaş-Antalyaspor maçında siyah-beyazlı taraftarlar, depremzede çocuklar için sahaya binlerce oyuncak attı. Futbolcular gözyaşlarını tutamadı.

Vodafone Park'ta sahaya binlerce oyuncak atıldı: Futbolcular gözyaşlarını tutamadı
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Spor Toto Süper Lig'de Beşiktaş, Vodafone Park'ta Antalyaspor'u ağırlıyor.

İki takım erteleme maçında karşılaşıyor.

Mücadelenin 4. dakikasının 17. saniyesinde duygu dolu anlar yaşandı.'Memleketim' şarkısıyla, taraftarlar tarafından sahaya peluş oyuncaklar atıldı. Futbolcular, gözyaşlarına hakim olamadı.

Oyuncaklar, kulüp tarafından toplanıp depremzede çocuklara ulaştırılacak.

Kaynak: aydinlik.com.tr

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