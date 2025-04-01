Volkan Konak'a veda: Kızı Şimal Konak törende fenalaştı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) verdiği konser sırasında fenalaşarak hastaneye kaldırılan ve burada hayatını kaybeden ünlü sanatçı Volkan Konak için İstanbul'da cenaze töreni düzenlendi.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Volkan Konak'a veda: Kızı Şimal Konak törende fenalaştı
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Levent’teki Barbaros Hayrettin Paşa Camisi’nde gerçekleştirilen törene sanat dünyasından ve sevenlerinden yoğun katılım oldu.

Cenaze töreninde büyük bir kalabalık oluşurken, ünlü sanatçının kızı Şimal Konak duygusal anlara dayanamayarak fenalaştı. Baygınlık geçiren Şimal Konak, sağlık ekipleri tarafından ambulansa alınarak sakinleştirilmeye çalışıldı.

Volkan Konak’ın cenazesi, öğle namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası memleketi Trabzon’a uğurlandı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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