Kayseri'nin Tomarza ilçesinde üretilen kabak çekirdeği, lezzetini sönmüş bir volkan olan Erciyes dağının tüflü yapısından alıyor. Tomarza çekirdeğini çitleyen, bir daha çitliyor.

Bu kabak çekirdeği, diğerlerine hiç benzemiyor. Çitleyen bir daha çitliyor, tadına doyamıyor. Lezzetinin sırrı ise, sönmüş bir volkan olan Erciyes Dağı'nın eteklerinde, volkanik arazide yetişmesi.Tomarzalı kabak çekirdeği üreticileri, sulama bile yapmıyor. Kabaklar kıraç tarlada yetişiyor. Ama Erciyes'in bu kıraç toprakları, dünyanın dört bir yanına ihraç edilen en lezzetli kabak çekirdeklerini üretiyor.Erciyes'in yaklaşık 2 bin 300 yıl önce patlamasıyla, Kayseri çevresine yayılan tüf, kabak çekirdeği için ideal toprak yapısını oluşturmuş. Tüflü toprağın su tutma özelliği, Kayseri'nin kabak çekirdeği üretiminde lider olmasını sağlamış.Kayserili üreticiler tohumluklarını kendileri üretiyor. Tomarza Kabak Çekirdeği için Türk Patent Enstitüsü'nden coğrafi işaret de alınmış. 350 bin dekar üretimin olduğu Kayseri'de, 140 bin dekarlık üretimi Tomarza ilçesi yapıyor. Bu yıl yağışların iyi olması sayesinde ilçede 7 bin ton rekolte bekleniyor.Her yıl Nisan ayında tarlalar sürülüp ekime başlanıyor. Eylül ekim aylarında hasat yapılıyor. Çadırlarda 3-4 gün kurutuluyor. Tüm bu emeklerin sonunda, çitlemeye doyum olmayan Tomarza Kabak Çekirdeği Türkiye ve dünya piyasalarına sunuluyor.