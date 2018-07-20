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Vücudundaki dövmeler yüzünden bıçaklandı

Karaman'da dövme yaptığı işyerinin karşısındaki parkta oturan Barış Aybar (34), iddiaya göre "Vücudunda niye dövme var?" diyen 3 kişi tarafından bacağından bıçaklandı.

Vücudundaki dövmeler yüzünden bıçaklandı

Olay, Külhan Mahallesi Nusret Uysal Çocuk Parkı'nda meydana geldi. Barış Aybar, iş yerinin karşısındaki çocuk parkındaki bankta otururken yanına gelen 3 kişi, iddiaya göre "Vücudunda niye dövme var?" diyerek bıçakla saldırdı. Sol bacağından iki bıçak darbesi alan Aybar, kanlar içinde yere yığıldı. Çevredekilerin çağırdığı ambulansla hastaneye kaldırılan Aybar'ın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Polis, olayın ardından şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #karaman #dövme
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