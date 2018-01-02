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Vurdukları 300 kiloluk domuzla hatıra fotoğrafı çekildiler

Karamanlar Köyü’nde 300 kiloluk dev domuzu vuran avcılar, hatıra fotoğrafı çektirdi.  

Vurdukları 300 kiloluk domuzla hatıra fotoğrafı çekildiler

BOLU’da, Karamanlar Köyü’nde 300 kiloluk dev domuzu vuran avcılar, hatıra fotoğrafı çektirdi.
 
Karamanlar Köyü’nde ekili alanlara zarar veren domuzu bulmak için köylüler harekete geçti. Eli silah tutan köylüler, domuzu övurmak için ava çıktı.

Gruplar halinde köy çevresinde dolaşan köylüler, bir tarlada gördükleri yaban domuzunu ateş ederek öldürdü.

Köylüler, yaklaşık 300 kilo dolayında olduğu görülen domuz ile hatıra fotoğrafı da çekti.

Domuzun vurulma anı ise cep telefonu ile kaydedildi. 


Kaynak: DHA
Etiketler; #bolu
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