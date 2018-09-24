Antalya'nın Alanya ilçesinde çalıştığı bankadan, döviz bürolarından ve iş insanlarından aldığı paralarla kayıplara karıştığı iddiasıyla aranan ve İzmir'de yakalanan banka müdürü ile kendisine yardım ettikleri ileri sürülen 3 kişi, Antalya'nın Alanya ilçesinden gelen polis ekiplerine teslim edildi.

Alınan bilgiye göre, "Ucuz döviz alıyorum" diyerek döviz büroları ve bazı iş insanlarından para topladığı, çalıştığı bankadan da yüklü miktarda para aldığı iddiasıyla aranırken yakalanan banka müdürü Arif İmamoğlu ile birisi göçmen kaçakçısı olduğu iddia edilen 3 şüphelinin İzmir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğündeki işlemleri tamamlandı.



Zanlı ve kendisine yardım ettikleri öne sürülen 3 kişi, Antalya'nın Alanya ilçesinden gelen polis ekiplerine teslim edildi.



Bu arada aranan banka müdürünün İzmir'de yakalanmasına ilişkin ayrıntılar da ortaya çıktı.



İzmir Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, Alanya Cumhuriyet Başsavcılığınca arama ve yakalama kararı sonrasında şüphelinin Torbalı ilçesindeki amcasının yanına geldiği bilgisine ulaştı.



Başlatılan takip sonrası ilçedeki bir kafede olduğu tespit edilen zanlı, yurt dışına kaçmak için göçmen kaçakçısıyla pazarlık halindeyken düzenlenen operasyonla yakalandı.



"Beni nasıl buldunuz?" diyerek şaşırmış



Zanlı banka müdürünün kafede polisi karşısında gördüğünde çok şaşırarak "Beni nasıl buldunuz?" dediği öğrenildi.



Şüphelinin kardeşi ve göçmen kaçakçısı bir kişi ile birlikte yakalanması sonrası Torbalı ilçesinde yaşayan amcası da gözaltına alındı.



Ekipler, şüphelilere ait 4 adreste ve üst aramalarında yüklü miktarda Türk lirası ve döviz, pasaport, bir tabanca, tabancaya ait 22 mermi, çakı ve cep telefonları ele geçirdi.



Antalya'nın Alanya ilçesinde bir banka müdürü, 3 gün önce çalıştığı bankadan, döviz bürolarından ve iş insanlarından aldığı paralarla kayıplara karışmıştı.