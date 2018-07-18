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Wushu ve paten kurslarına yoğun ilgi

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde, yaz tatili oldukça güzel geçiyor. Çünkü, yaz okulunun Wushu (WUŞU) ile paten kursları büyük ilgi görüyor. 30 öğrenci, Çin savunma sanatı Wushu ile ilgili temel teknikleri öğreniyor. 50 öğrenci ise hayatlarında ilk kez tanıştıkları patenle kaymanın tadını çıkarıyor.

Wushu ve paten kurslarına yoğun ilgi

Hakkari’de Yüksekovalı çocuklar, Wushu (WUŞU) ve paten kursuyla yaz tatilini oldukça hareketli ve güzel geçiriyor. Hem eğleniyor, hem de öğreniyorlar…

Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü, yaz dönemi kurslarına savunma sporunu ekledi. Wushu sporuna özellikle kız öğrenciler büyük ilgi gösterdi.

Çin savunma sanatı olan Wushu kursuna gelen 30 öğrenci, haftanın 5 günü eğitim görüyor. Büyük başarılara imza attılar bile. Hedef, Türkiye şampiyonluğu…

Antrenör Özgür Dalar, bu sporla öğrencilerin kötü alışkanlıklardan korunmasını amaçladıklarını belirtti.

Gençlik merkezindeki yaz okullarında 50 öğrenci de pateni tercih etti. Çoğu patenle ilk kez tanıştı.

ulusal.com.tr

Etiketler; #paten #Wushu #kurs
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