Türkiye Kabil'deki saldırıyı kınadı
Türkiye Kabil'deki saldırıyı kınadı
Eski mektuplar ve Pazar Yazıları
Eski mektuplar ve Pazar Yazıları
Irak'ın kuzeyine hava harekatı
Irak'ın kuzeyine hava harekatı
CANLI YAYIN
CANLI YAYIN

Yaban keçisi avlayanlara 26 bin lira ceza

Antalya'nın Serik ilçesinde koruma altındaki yaban keçisini avlayan 2 kişiye 26 bin 198 lira ceza kesildi.

Yaban keçisi avlayanlara 26 bin lira ceza
Antalya'nın Serik ilçesinde Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü 6. Bölge Müdürlüğü ekipleri, Antalya'nın Serik ilçesine bağlı Gebiz Mahallesi'ndeki dağlık alanda kaçak olarak yaban hayvanı avlandığı ihbarı üzerine araştırma başlattı. 

Ekipler, dağlık bölgede 2 kişiyi avladıkları yaban keçisiyle yakaladı.

Koruma altındaki yabancı keçisini avladıkları için 2 kişiye 26 bin 198 lira ceza uygulandı, ruhsatsız tüfeklere el konuldu.

Kaynak: AA
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.