Yaban keçisini vurdu, bedeli ağır oldu: Kayseri’de 953 bin liralık ceza

Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ekipleri, Kayseri’de yürüttükleri denetimler sonucunda yasa dışı yollarla yaban keçisi avladığı belirlenen bir kişiye, uygulanan idari para cezası ve tazminatla birlikte toplamda 953 bin 82 lira rekor ceza kesti.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Yaban keçisini vurdu, bedeli ağır oldu: Kayseri’de 953 bin liralık ceza
Yayınlanma:

Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, yasa dışı avcılıkla mücadelelerinin kararlılıkla sürdüğünü vurguladı.

Verilen bilgiye göre, Kayseri'de gelen bir ihbar üzerine DKMP ekipleri, kolluk kuvvetleriyle birlikte hızla harekete geçti.

ŞÜPHELİ ARAÇTA VURULMUŞ YABAN KEÇİSİ TESPİT EDİLDİ

Olay yerine ulaşan ekipler, şüpheli bir araç üzerinde yaptıkları aramada, kanuna aykırı şekilde avlanmış bir yaban keçisi buldu.

Yasadışı eylemi gerçekleştiren şahsa, ilgili kanunlar çerçevesinde hem idari para cezası hem de tazminat olmak üzere toplamda 953 bin 82 lira tutarında ceza uygulandı.

DKMP Genel Müdürlüğü, uygulanan bu yüksek cezanın, doğal yaşamı ve yaban hayvanlarını koruma konusundaki sıfır tolerans politikasının bir göstergesi olduğu belirtildi.

Yılbaşı öncesi sahte bilet uyarısı: İşte piyango bileti alınırken dikkat edilmesi gerekenlerYılbaşı öncesi sahte bilet uyarısı: İşte piyango bileti alınırken dikkat edilmesi gerekenlerGündem
İstanbul ve İzmir’de dev uyuşturucu operasyonu: Yaklaşık 7 milyon hap ele geçirildiİstanbul ve İzmir’de dev uyuşturucu operasyonu: Yaklaşık 7 milyon hap ele geçirildiGündem
kayseri kaçak avcılık
Günün Manşetleri
“’Terörsüz Türkiye’ yolunda hızlı adımlar atıyoruz”
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bahis skandalına tepki
İstanbul ve İzmir’de dev uyuşturucu operasyonu
Ankara’da 'Ruhsuzlar' adlı suç örgütüne büyük darbe
Sanatçı Güllü’nün kızı tutuklandı
Karadeniz ve Akdeniz'de 10 dakika içinde 3 deprem!
Trump'ın olduğu 19 yeni fotoğraf yayımlandı!
5 ilimizde kuvvetli yağış ve kar bekleniyor
İlk duruşma tarihi belli oldu!
Ankara’da toplu ulaşıma yüzde 35 zam yapıldı
Çok Okunanlar
Tuğyan Ülkem Gülter'in ifadesine ulaşıldı Tuğyan Ülkem Gülter'in ifadesine ulaşıldı
Bu illerde kar ve kuvvetli yağış bekleniyor Bu illerde kar ve kuvvetli yağış bekleniyor
Sanatçı Güllü’nün kızı tutuklandı Sanatçı Güllü’nün kızı tutuklandı
New York Times'dan İstanbul için korkutan analiz New York Times'dan İstanbul için korkutan analiz
Türk-İş’in asgari ücret talebi belli oldu Türk-İş’in asgari ücret talebi belli oldu