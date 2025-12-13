Yaban keçisini vurdu, bedeli ağır oldu: Kayseri’de 953 bin liralık ceza

Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, yasa dışı avcılıkla mücadelelerinin kararlılıkla sürdüğünü vurguladı.

Verilen bilgiye göre, Kayseri'de gelen bir ihbar üzerine DKMP ekipleri, kolluk kuvvetleriyle birlikte hızla harekete geçti.

ŞÜPHELİ ARAÇTA VURULMUŞ YABAN KEÇİSİ TESPİT EDİLDİ

Olay yerine ulaşan ekipler, şüpheli bir araç üzerinde yaptıkları aramada, kanuna aykırı şekilde avlanmış bir yaban keçisi buldu.

Yasadışı eylemi gerçekleştiren şahsa, ilgili kanunlar çerçevesinde hem idari para cezası hem de tazminat olmak üzere toplamda 953 bin 82 lira tutarında ceza uygulandı.

DKMP Genel Müdürlüğü, uygulanan bu yüksek cezanın, doğal yaşamı ve yaban hayvanlarını koruma konusundaki sıfır tolerans politikasının bir göstergesi olduğu belirtildi.