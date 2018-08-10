TDV KAGEM Sosyal Destek ve Eğitim Merkezi'nce, yabancı öğrencilere yönelik düzenlenen "İleri Düzey Türkçe Dil Eğitim Programı"nda bu yıl yüzde 98 başarı elde edildi.

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Kadın Aile ve Gençlik Merkezi (KAGEM) Sosyal Destek ve Eğitim Merkezi (SODEM) tarafından düzenlenen, katılımcıların çoğunluğunu Suriyeli öğrencilerin oluşturduğu eğitim programında, Irak, Filistin, Afganistan, Somali, Yemen, Sudan, Mısır ve Libyalı gençler de yer aldı.



Yabancı öğrenciler için gerçekleştirilen eğitim programında dersler, "Okuma-Anlama, "Dinleme-Anlama, "Konuşma" ve "Yazma" başlığı altında dört temel beceri üzerinden işlendi.



Merkezde, öğrenciler, uzman okutmanlar eşliğinde haftada 30, toplamda 960 saat Türkçe dersi aldı. 6 sınıfın yer aldığı 9 aylık öğretim süreci sonunda 50'si kadın, 78'i erkek olmak üzere 128 öğrencinin yüzde 98'i başarı sağlayarak, "C1" sertifikası almaya hak kazandı.



Uluslararası sertifika niteliği



Türkçe dil kursunu başarıyla tamamlayan öğrenciler, aldıkları sertifikaları üniversite, yüksek lisans, doktora başvuruları ve tercüme büroları başta olmak üzere, çeşitli iş alanlarında kullanabilecek.



Gazi Üniversitesi TÖMER tarafından yapılan sınav sonucunda verilen belgeler, uluslararası ölçekte karşılığı olan sertifika niteliği taşıyor.



Sosyal hayata uyum süreci



SODEM'de öğrencilere Türkçe dil eğitiminin yanı sıra hukuk, eğitim ve sağlık başta olmak üzere çeşitli konularda seminerler verildi.



Türkiye'nin ve Türk kültürünün tanıtımının yapıldığı eğitimlerde, farklı sebeplerden dolayı ülkelerinden göç etmek zorunda kalan gençlere, yabancı bir ülkede sosyal hayatla ilgili uyum sürecine ilişkin bilgiler de aktarıldı.

Üniversite tercihlerini yaptılar



Eğitim öğretimlerine devam etmek isteyen ve Türkçe dil öğrenimini başarıyla tamamlayan öğrenciler, üniversitelerin mühendislik, tercümanlık, sağlık, inşaat, hukuk gibi bölümlerine başvurularını yaptı. Bu yıl mezun olan 47 öğrenci çeşitli üniversitelerden lisans düzeyinde davet aldı.



"İleri Düzey Türkçe Dil Eğitim Programı" kapsamında, bu yıl mezun olan öğrenciler için 13 Ağustos Pazartesi günü saat 14.00'te Türkiye Diyanet Vakfı Konferans Salonu'nda mezuniyet programı düzenlenecek.