Yağış alarmı! 27 Mayıs'ta sağanak ve gök gürültüsü kapıda
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 27 Mayıs Salı günü için sağanak ve gök gürültülü yağış uyarısında bulundu. 46 ili kapsayan bu geniş uyarı listesinde birçok kentte kuvvetli yağışlar bekleniyor. Vatandaşların ani sel, yıldırım ve dolu riskine karşı dikkatli olmaları istendi.
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 27 Mayıs Salı günü için 46 ilde yaşayan vatandaşlara sağanak ve gök gürültüsü uyarısında bulundu. Haziran ayına sayılı günler kala sıcaklıkların artması beklenirken, yurt genelinde etkili olacak yağışlar planları yeniden alt üst edecek gibi görünüyor.
İşte yağışın etkili olacağı iller:
Bursa
Bilecik
Sakarya
Düzce
Kocaeli
İstanbul
Tekirdağ
Kırklareli
Edirne
Zonguldak
Bolu
Ankara
Isparta
Burdur
Afyonkarahisar
Eskişehir
Kütahya
Balıkesir
Çanakkale
Muğla
Denizli
Aydın
İzmir
Manisa
Uşak
Tokat
Amasya
Çorum
Çankırı
Sinop
Bartın
Kastamonu
Karabük
Hakkari
Tunceli
Bingöl
Muş
Ağrı
Iğdır
Kars
Ardahan
Artvin
Erzurum
Bayburt
Gümüşhane
Erzincan