Yağış alarmı! 27 Mayıs'ta sağanak ve gök gürültüsü kapıda

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 27 Mayıs Salı günü için 46 ilde yaşayan vatandaşlara sağanak ve gök gürültüsü uyarısında bulundu. Haziran ayına sayılı günler kala sıcaklıkların artması beklenirken, yurt genelinde etkili olacak yağışlar planları yeniden alt üst edecek gibi görünüyor.