Yağış alarmı! 27 Mayıs'ta sağanak ve gök gürültüsü kapıda

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 27 Mayıs Salı günü için sağanak ve gök gürültülü yağış uyarısında bulundu. 46 ili kapsayan bu geniş uyarı listesinde birçok kentte kuvvetli yağışlar bekleniyor. Vatandaşların ani sel, yıldırım ve dolu riskine karşı dikkatli olmaları istendi.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
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Yağış alarmı! 27 Mayıs'ta sağanak ve gök gürültüsü kapıda - Resim: 1

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 27 Mayıs Salı günü için 46 ilde yaşayan vatandaşlara sağanak ve gök gürültüsü uyarısında bulundu. Haziran ayına sayılı günler kala sıcaklıkların artması beklenirken, yurt genelinde etkili olacak yağışlar planları yeniden alt üst edecek gibi görünüyor.

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Yağış alarmı! 27 Mayıs'ta sağanak ve gök gürültüsü kapıda - Resim: 2

İşte yağışın etkili olacağı iller:

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Yağış alarmı! 27 Mayıs'ta sağanak ve gök gürültüsü kapıda - Resim: 3

Bursa

Bilecik

Sakarya

Düzce

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Yağış alarmı! 27 Mayıs'ta sağanak ve gök gürültüsü kapıda - Resim: 4

Kocaeli

İstanbul

Tekirdağ

Kırklareli

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Yağış alarmı! 27 Mayıs'ta sağanak ve gök gürültüsü kapıda - Resim: 5

Edirne

Zonguldak

Bolu

Ankara

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Yağış alarmı! 27 Mayıs'ta sağanak ve gök gürültüsü kapıda - Resim: 6

Isparta

Burdur

Afyonkarahisar

Eskişehir

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Yağış alarmı! 27 Mayıs'ta sağanak ve gök gürültüsü kapıda - Resim: 7

Kütahya

Balıkesir

Çanakkale

Muğla

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Yağış alarmı! 27 Mayıs'ta sağanak ve gök gürültüsü kapıda - Resim: 8

Denizli

Aydın

İzmir

Manisa

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Yağış alarmı! 27 Mayıs'ta sağanak ve gök gürültüsü kapıda - Resim: 9

Uşak

Tokat

Amasya

Çorum

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Yağış alarmı! 27 Mayıs'ta sağanak ve gök gürültüsü kapıda - Resim: 10

Çankırı

Sinop

Bartın

Kastamonu

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Yağış alarmı! 27 Mayıs'ta sağanak ve gök gürültüsü kapıda - Resim: 11

Karabük

Hakkari

Tunceli

Bingöl

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Yağış alarmı! 27 Mayıs'ta sağanak ve gök gürültüsü kapıda - Resim: 12

Muş

Ağrı

Iğdır

Kars

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Yağış alarmı! 27 Mayıs'ta sağanak ve gök gürültüsü kapıda - Resim: 13

Ardahan

Artvin

Erzurum

Bayburt

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Yağış alarmı! 27 Mayıs'ta sağanak ve gök gürültüsü kapıda - Resim: 14

Gümüşhane

Erzincan

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