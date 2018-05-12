Birçok ilde etkili olan şiddetli sağanak yağış, sel ve su baskınlarına yol açtı. Sel felaketi, Hatay, Şanlıurfa, Mardin ve Kilis'te hayatı olumsuz etkiledi.

Görüntüler Hatay'ın İskenderun ilçesinden. Yağışlı hava İskenderunlulara zor anlar yaşattı. Akşam saatlerinde aniden bastıran ve 2 saat süren sağanak nedeniyle caddeler dereye döndü, sürücüler zor anlar yaşadı.Benzer manzaralar Şanlıurfa'dan da geldi. Şiddetli yağış nedeniyle kentte ve kırsal kesimde yollar kapandı, ev, işyeri ve ahırları su bastı, araziler göle döndü.Siverek ilçesinde yıldırımın düşme anı güvenlik kamerasına böyle yansıdı. Düşen yıldırım betonları parçaladı.Ansızın bastıran aşırı yağışın faturası Mardin'de ağır oldu. Derik ilçesine bağlı Kovanlı köyünde 20'ye yakın küçükbaş hayvan telef oldu. Kızıltepe ilçesinde bir kerpiç ev çöktü.Yağış, öğrencilere ve turistlere de zor anlar yaşattı. AFAD ve itfaiye ekipleri, mahsur kalan öğrencileri ve yerli turistleri böyle kurtardı.Bu görüntüler de Kilis'ten. Sel nedeniyle Gaziantep-Kilis Karayolu ulaşıma kapandı.Araçlar sel sularının ortasında mahsur kaldı. Havadan çekilen görüntüler, felaketin boyutlarını gözler önüne serdi.Öte yandan kurtarma ekiplerinin selden kurtardıkları bir köpeğe sevgi ve şevkati, kameralara böyle yansıdı.