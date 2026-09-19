Yağış şiddetini artıracak! Meteoroloji’den 3 il için peş peşe uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, ülke genelinde parçalı ve yer yer çok bulutlu bir hava beklendiğini açıkladı. İşte 19 Eylül cumartesi güncel hava durumu raporu...

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
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Yağış şiddetini artıracak! Meteoroloji’den 3 il için peş peşe uyarı - Resim: 1

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre ülke genelinde parçalı, yer yer çok bulutlu bir hava hakim olacak.

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Yağış şiddetini artıracak! Meteoroloji’den 3 il için peş peşe uyarı - Resim: 2

Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Hatay, Kastamonu ve Sinop çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Sabah saatlerinde ise Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinde bu yağışların kuvvetli, yer yer çok kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

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Yağış şiddetini artıracak! Meteoroloji’den 3 il için peş peşe uyarı - Resim: 3

Sisin etkili olacağı bölgeler arasında Marmara'nın doğusu, İç Ege, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu ve Karadeniz'in iç kesimleri yer alıyor. Bu bölgelerde sabah saatlerinde pus ve yer yer sis görülmesi öngörülüyor.

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Yağış şiddetini artıracak! Meteoroloji’den 3 il için peş peşe uyarı - Resim: 4

HAVA SICAKLIKLARINDA BÜYÜK DEĞİŞİKLİK YOK

Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında seyredeceği, ülke genelinde önemli bir değişiklik yaşanmayacağı belirtiliyor.

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Yağış şiddetini artıracak! Meteoroloji’den 3 il için peş peşe uyarı - Resim: 5

Rüzgar konusunda ise genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esintiler bekleniyor. Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda ise rüzgarın güney yönlerden kuvvetli, saatte 40 ila 60 kilometre hızla esmesi öngörülüyor.

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Yağış şiddetini artıracak! Meteoroloji’den 3 il için peş peşe uyarı - Resim: 6

SEL, HEYELAN VE YILDIRIM RİSKİNE KARŞI UYARI

Meteoroloji, kuvvetli yağış beklenen bölgeler için ayrı bir uyarıda bulundu. Sabah saatlerinde Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinde metrekareye 21 ila 50 kilogram arasında kuvvetli, yer yer de 51 ila 100 kilogram arasında çok kuvvetli yağış düşmesi bekleniyor. Kurum, bu doğrultuda ani sel, su baskını, yıldırım, heyelan ve yağış sırasında görülebilecek kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerektiğini vurguladı.

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Yağış şiddetini artıracak! Meteoroloji’den 3 il için peş peşe uyarı - Resim: 7

İşte bölge bölge 19 Eylül cumartesi güncel hava durumu raporu...

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Yağış şiddetini artıracak! Meteoroloji’den 3 il için peş peşe uyarı - Resim: 8

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde bölgenin doğusunda pus ve yer yer sis bekleniyor.

BURSA °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu

ÇANAKKALE °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu

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Yağış şiddetini artıracak! Meteoroloji’den 3 il için peş peşe uyarı - Resim: 9

EGE

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

DENİZLİ °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu

MUĞLA °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu

UŞAK °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu

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Yağış şiddetini artıracak! Meteoroloji’den 3 il için peş peşe uyarı - Resim: 10

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu, zamanla bölgenin doğusu yer yer çok bulutlu, öğleden sonra Doğu Akdeniz Toroslar Mevkii ile Hatay kıyılarının yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ADANA °C, 33°C
Parçalı zamanla yer yer çok bulutlu, öğleden sonra kuzey çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu

HATAY °C, 29°C
Parçalı zamanla yer yer çok bulutlu, öğleden sonra kıyıları yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ISPARTA °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu

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Yağış şiddetini artıracak! Meteoroloji’den 3 il için peş peşe uyarı - Resim: 11

İÇ ANADOLU

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde bölge genelinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ANKARA °C, 23°C
Parçalı bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 26°C
Parçalı bulutlu

KONYA °C, 24°C
Parçalı bulutlu

NEVŞEHİR °C, 22°C
Parçalı bulutlu

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Yağış şiddetini artıracak! Meteoroloji’den 3 il için peş peşe uyarı - Resim: 12

BATI KARADENİZ

Parçalı yer yer çok bulutlu, öğleden sonra Kastamonu ve Sinop çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

BOLU °C, 24°C
Parçalı bulutlu

DÜZCE °C, 25°C
Parçalı bulutlu

SİNOP °C, 24°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, öğleden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 22°C
Parçalı bulutlu

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Yağış şiddetini artıracak! Meteoroloji’den 3 il için peş peşe uyarı - Resim: 13

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; sabah saatlerinde Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

AMASYA °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

RİZE °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; sabah saatlerinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor.

SAMSUN °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; sabah saatlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

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Yağış şiddetini artıracak! Meteoroloji’den 3 il için peş peşe uyarı - Resim: 14

DOĞU ANADOLU

Parçalı yer yer çok bulutlu, bölgenin kuzey kesimlerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin güneydoğusunda güneyli yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

ERZURUM °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA °C, 29°C
Parçalı bulutlu

VAN °C, 24°C
Parçalı bulutlu

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Yağış şiddetini artıracak! Meteoroloji’den 3 il için peş peşe uyarı - Resim: 15

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu

GAZİANTEP °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu

MARDİN °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu

ŞANLIURFA °C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu

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Yağış şiddetini artıracak! Meteoroloji’den 3 il için peş peşe uyarı - Resim: 16

DENİZLERDE HAVA

KARADENİZ

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, doğusu öğle saatlerine kadar kuzeybatıdan 3 ila 5; Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusu güneybatıdan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, doğusu yer yer 2,5 m, Görüş: İyi, yağış anında orta.

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Yağış şiddetini artıracak! Meteoroloji’den 3 il için peş peşe uyarı - Resim: 17

MARMARA

Hava Durumu: Parçalı bulutlu, Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5 m, yer yer 2,0 m, Görüş: İyi.

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Yağış şiddetini artıracak! Meteoroloji’den 3 il için peş peşe uyarı - Resim: 18

EGE

Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Rüzgar: Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinde güneyi kuzeybatıdan 3 ila 5, yer yer 6; Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, yer yer 2,5 m, Görüş: İyi.

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Yağış şiddetini artıracak! Meteoroloji’den 3 il için peş peşe uyarı - Resim: 19

AKDENİZ

Hava Durumu: Parçalı bulutlu, Rüzgar: Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusu güneybatıdan 3 ila 5; Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, Görüş: İyi.

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Yağış şiddetini artıracak! Meteoroloji’den 3 il için peş peşe uyarı - Resim: 20

VAN GÖLÜ

Hava Durumu: Parçalı bulutlu, Rüzgar: Batı ve güneybatıdan, öğle saatlerinde kuzeybatıdan, gece saatlerinde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga; 0,25 ila 0,50 m, Görüş: İyi.

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