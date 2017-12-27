Yağış yok, çiftçi endişeli... Şanlıurfa'da 6 milyon dekarlık alana hububat eken çiftçiler, yağış olmazsa istediği mahsulü elde edemeyecek.

Yağmur yağmazsa zarar edecekler. Geçimini ektiği ürüne bağlayan çiftçi endişeli..



Şanlıurfa Türkiye'nin önemli tarım kentlerinden biri ve GAP'ın başkenti konumunda.



Sonbahar ve kış aylarında istenilen yağış henüz olmadı. Bu durum çiftçiyi tedirgin etti.



Ekilebilen tarım alanı bakımından Konya ve Ankara'dan sonra üçüncü sırada bulunan Şanlıurfa, mercimeğin yüzde 36'sını, buğdayın yüzde 10'unu arpanın ise yüzde 11'ini karşılıyor.



Yaklaşık 6 milyon 394 bin dekarlık alanda hububat tarımı yapılıyor. Çiftçi dört gözle yağışın toprağa düşmesini bekliyor.







ulusal.com.tr