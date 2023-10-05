Yağışlar barajların durumunu nasıl etkiledi? Barajlardaki su doluluk oranları atıyor mu? 5 Ekim için güncel baraj doluluk oranları...

Baraj doluluk oranları çoğu İstanbullunun merak ettiği bir konudur. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) her gün internet sitesinden duyurmaktadır. İstanbulluların baraj doluluk oranlarının yaz boyu düşmesi nedeniyle ürkütmesi baraj doluluk oranları büyük merak konusu olmuştur. Peki, 5 Ekim günü itibariyle barajların doluluk oranı kaça çıkmıştır?

Barajların doluluk oranları yağışlardan, hava durumundan etkilenmektedir. Bu nedenle sıcaklıkların artması barajların üzerinde olumsuz etki yaratmaktadır. Ancak şimdi birkaç gündür devam eden yağışlar barajların doluluk oranlarını arttırmaya başladı.

5 Ekim 2023 itibariyle İstanbul’da barajların genel doluluk oranı %23,48 olarak belirlendi. İstanbul’da bulunan 10 barajın doluluk oranları kaça çıkmış durumda?

5 EKİM İTİBARİYLE HANGİ BARAJDA NE KADAR SU KALDI?

ALİBEY BARAJI: %24,82

BÜYÜKÇEKMECE BARAJI: % 4,51

DARLIK BARAJI: % 35,07

ELMALI BARAJI: % 18,35

ISTRANCALAR BARAJI: % 15,58

KAZANDERE BARAJI: % 3,04

ÖMERLİ BARAJI: % 49,96

PABUÇDERE BARAJI: % 2,7

SAZLIDERE BARAJI: % 9,43

TERKOS BARAJI: % 12,49