Yağışlar etkisini gösterdi, rekoltesinde büyük artış yaşandı: Kilosu 2 bin TL!

Kilosu 2 bin TL'ye satılan kuzugöbeği mantarı, son yağışların ardından Denizli Buldan’da bolluk göstermeye başladı. Bölge halkı hem doğa yürüyüşü yapmak hem de bu değerli mantarı toplamak için ormanlık alanlara akın ederken, yağışlı havanın ardından gelen güneşle birlikte rekoltenin arttığı gözlemlendi. Bilimsel adı "Morchella esculenta" olan bu tür, özellikle orman yangınlarının ardından ve bahar aylarında ortaya çıkmasıyla biliniyor.

Fransız mutfağının vazgeçilmez lezzetleri arasında yer alan kuzugöbeği, yüksek protein içeriği ve bağışıklık sistemini güçlendiren antioksidan özellikleriyle sağlığa önemli katkılar sunuyor. Ancak tüketim aşamasında çok kritik bir noktaya dikkat çekiliyor; doğada bu mantarla karıştırılabilen "Gyromitra esculenta" isimli sahte kuzugöbeği türü ciddi zehirlenme riski taşıyor. Ayrıca mantarın çiğ tüketilmesi alerjik reaksiyonlara yol açabildiği için uzmanlar mutlaka pişirilerek yenmesini tavsiye ediyor.

Hemen tüketilmeyecek ürünler için en ideal saklama yöntemi ise kurutma olarak öne çıkıyor. Mantarların temiz bir ortamda ipe dizilerek gün ışığında kurutulması, ardından rutubetsiz ve serin bir yerde muhafaza edilmesi gerekiyor. Bu yöntem sayesinde besin değeri korunarak kış aylarında da tüketim imkanı sağlanıyor.