Yağışlar ne kadar sürecek? Prof. Dr. Adil Tek'ten son dakika açıklaması

Mevcut tablonun doğrudan El Nino ile ilişkilendirilmesinin doğru olmadığını belirten Tek, Ekim sonu ve Kasım başı için "pastırma sıcakları" müjdesini verdi.

SERİN HAVA DALGASI İSKANDİNAVYA YÜKSEK BASINCININ ETKİSİNDE

Avrupa üzerinde bulunan ve "İskandinavya yüksek basıncı" olarak adlandırılan yapının bir blokaj oluşturduğunu ifade eden Prof. Dr. Adil Tek, bu durumun kuzeyli kutupsal serin havayı Türkiye'ye taşıdığını belirtti.

Yağışların Seyri: Yağışların hafta sonuna kadar yurdun kuzey kesimlerinde ağırlıklı olmak üzere süreceğini belirten Tek, önümüzdeki hafta içerisinde serin havanın Karadeniz üzerinden yurdu terk edeceğini, ardından Orta Akdeniz üzerinden gelen yeni yağışların görüleceğini kaydetti.

El Nino Değerlendirmesi: Pasifik'teki deniz suyu sıcaklıklarının aşırı artmasıyla yaşanan "Mega El Nino"nun dünya atmosferini etkilediğini, ancak Türkiye'deki bu serin havanın doğrudan El Nino ile bağdaştırılamayacağını vurgulayan Tek, asıl etkenin İskandinavya üzerindeki yüksek basınç blokajı olduğunu dile getirdi.

PASTIRMA SICAKLARI NE ZAMAN GÖRÜLECEK?

Eylülün son haftası ve Ekim ayının ilk haftasında sıcaklıkların mevsim normalleri altına düştüğünü belirten uzman isim, Ekim'in ikinci periyodunda batı bölgelerde sıcaklıkların biraz daha normallere geleceğini ifade etti. Prof. Dr. Adil Tek, merakla beklenen pastırma sıcakları için ise şu öngörüyü paylaştı:

"Ekim'in son periyodunda biraz daha o Kasım'a doğru giderken 'pastırma yazı' diye adlandırdığımız o sıcak günler olacak gibi gözüküyor. Ekim'in son periyodu ve Kasım'ın başında bu sıcak günleri yaşayacağız."

BARAJ DOLULUKLARINDAKİ ARTIŞ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

İstanbul barajlarındaki doluluk oranlarının yüzde 36 seviyelerine kadar gerilediğini hatırlatan Tek, yaşanan yağışların barajlara etkisinin kademeli olacağını belirtti. Doluluk oranlarındaki asıl artışın Ekim ve Kasım aylarındaki yağışlarla birlikte daha net görüleceğini ifade eden Tek, yüksek kesimlerde ise henüz kar yağışı beklenmediğini, kar olasılığının yalnızca 2500-3000 metrenin üzerindeki Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun yüksek rakımlı yerlerinde söz konusu olabileceğini sözlerine ekledi.