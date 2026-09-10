Yağışlar tamamen bitti! Termometreler fırlıyor: İşte il il güncel hava tahminleri

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 10 Eylül 2026 Perşembe gününe ilişkin son hava tahmin raporunu paylaştı.

Yağmur Biçen Kaplan Yağmur Biçen Kaplan
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Yağışlar tamamen bitti! Termometreler fırlıyor: İşte il il güncel hava tahminleri - Resim: 1

Hafta ortasıyla birlikte batı illerinden itibaren yükselişe geçen hava sıcaklıklarının, batı bölgelerde mevsim normallerinin üzerine çıkacağı, diğer bölgelerde ise normaller civarında seyredeceği bildirildi. Perşembe günü Türkiye genelinde yağış beklenmezken, kuzey kesimler parçalı bulutlu, yurdun büyük bölümü ise az bulutlu ve açık bir gökyüzünün etkisinde olacak.

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Yağışlar tamamen bitti! Termometreler fırlıyor: İşte il il güncel hava tahminleri - Resim: 2

YURTTA YAĞIŞSIZ VE GÜNEŞLİ BİR GÜN HAKİM

MGM'nin son değerlendirmelerine göre ülke genelinde hava hareketleri şöyle şekilleniyor:

Türkiye'nin kuzey kesimlerinde yer yer parçalı bulut geçişleri gözlemlenirken, iç, güney ve doğu bölgelerde az bulutlu ve açık hava etkisini sürdürüyor.

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Yağışlar tamamen bitti! Termometreler fırlıyor: İşte il il güncel hava tahminleri - Resim: 3

Hafta boyunca etkili olan kurak ve açık hava periyoduna paralel olarak bugün 81 ilin hiçbirinde kayda değer bir yağış öngörülmüyor.
İstanbul'da termometreler 28 derece seviyesinde kalırken, Ege ve Akdeniz hattında sıcaklıklar 35-37 derece bandına kadar ulaşıyor.

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Yağışlar tamamen bitti! Termometreler fırlıyor: İşte il il güncel hava tahminleri - Resim: 4

BÖLGE BÖLGE VE İL İL 10 EYLÜL HAVA SICAKLIKLARI

Marmara Bölgesi: Parçalı ve az bulutlu. İstanbul 20-28°C, Bursa 17-31°C, 

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Yağışlar tamamen bitti! Termometreler fırlıyor: İşte il il güncel hava tahminleri - Resim: 5

Çanakkale 19-32°C, Kırklareli 16-30°C.

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Yağışlar tamamen bitti! Termometreler fırlıyor: İşte il il güncel hava tahminleri - Resim: 6

Ege Bölgesi: Az bulutlu ve açık. İzmir 22-31°C, Denizli 21-37°C, 

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Yağışlar tamamen bitti! Termometreler fırlıyor: İşte il il güncel hava tahminleri - Resim: 7

Muğla 20-34°C, Uşak 15-32°C.

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Yağışlar tamamen bitti! Termometreler fırlıyor: İşte il il güncel hava tahminleri - Resim: 8

Akdeniz Bölgesi: Az bulutlu ve açık. Antalya 22-32°C, Adana 22-35°C, 

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Yağışlar tamamen bitti! Termometreler fırlıyor: İşte il il güncel hava tahminleri - Resim: 9

Burdur 17-34°C, Hatay 21-31°C.

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Yağışlar tamamen bitti! Termometreler fırlıyor: İşte il il güncel hava tahminleri - Resim: 10

İç Anadolu Bölgesi: Az bulutlu ve açık. Ankara 14-31°C, Eskişehir 14-32°C, 

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Yağışlar tamamen bitti! Termometreler fırlıyor: İşte il il güncel hava tahminleri - Resim: 11

Konya 15-30°C, Nevşehir 12-27°C.

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Yağışlar tamamen bitti! Termometreler fırlıyor: İşte il il güncel hava tahminleri - Resim: 12

Batı Karadeniz: Parçalı ve az bulutlu. Bolu 13-30°C, Düzce 16-30°C, 

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Yağışlar tamamen bitti! Termometreler fırlıyor: İşte il il güncel hava tahminleri - Resim: 13

Sinop 20-26°C, Zonguldak 18-25°C.

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Yağışlar tamamen bitti! Termometreler fırlıyor: İşte il il güncel hava tahminleri - Resim: 14

Orta ve Doğu Karadeniz: Parçalı ve az bulutlu. Samsun 16-25°C, Trabzon 17-24°C, 

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Yağışlar tamamen bitti! Termometreler fırlıyor: İşte il il güncel hava tahminleri - Resim: 15

Rize 16-25°C, Amasya 12-30°C.

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Yağışlar tamamen bitti! Termometreler fırlıyor: İşte il il güncel hava tahminleri - Resim: 16

Doğu Anadolu Bölgesi: Parçalı ve az bulutlu, güney kesimleri açık. Erzurum 7-25°C, Kars 4-23°C, 

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Yağışlar tamamen bitti! Termometreler fırlıyor: İşte il il güncel hava tahminleri - Resim: 17

Malatya 15-32°C, Van 11-25°C.

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Yağışlar tamamen bitti! Termometreler fırlıyor: İşte il il güncel hava tahminleri - Resim: 18

Güneydoğu Anadolu Bölgesi: Az bulutlu ve açık. Diyarbakır 16-35°C, Gaziantep 19-34°C, 

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Yağışlar tamamen bitti! Termometreler fırlıyor: İşte il il güncel hava tahminleri - Resim: 19

Şanlıurfa 22-36°C, Mardin 20-32°C.

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