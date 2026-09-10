Yağışlar tamamen bitti! Termometreler fırlıyor: İşte il il güncel hava tahminleri

Hafta ortasıyla birlikte batı illerinden itibaren yükselişe geçen hava sıcaklıklarının, batı bölgelerde mevsim normallerinin üzerine çıkacağı, diğer bölgelerde ise normaller civarında seyredeceği bildirildi. Perşembe günü Türkiye genelinde yağış beklenmezken, kuzey kesimler parçalı bulutlu, yurdun büyük bölümü ise az bulutlu ve açık bir gökyüzünün etkisinde olacak.