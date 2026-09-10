Yağışlar tamamen bitti! Termometreler fırlıyor: İşte il il güncel hava tahminleri
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 10 Eylül 2026 Perşembe gününe ilişkin son hava tahmin raporunu paylaştı.
Hafta ortasıyla birlikte batı illerinden itibaren yükselişe geçen hava sıcaklıklarının, batı bölgelerde mevsim normallerinin üzerine çıkacağı, diğer bölgelerde ise normaller civarında seyredeceği bildirildi. Perşembe günü Türkiye genelinde yağış beklenmezken, kuzey kesimler parçalı bulutlu, yurdun büyük bölümü ise az bulutlu ve açık bir gökyüzünün etkisinde olacak.
YURTTA YAĞIŞSIZ VE GÜNEŞLİ BİR GÜN HAKİM
MGM'nin son değerlendirmelerine göre ülke genelinde hava hareketleri şöyle şekilleniyor:
Türkiye'nin kuzey kesimlerinde yer yer parçalı bulut geçişleri gözlemlenirken, iç, güney ve doğu bölgelerde az bulutlu ve açık hava etkisini sürdürüyor.
Hafta boyunca etkili olan kurak ve açık hava periyoduna paralel olarak bugün 81 ilin hiçbirinde kayda değer bir yağış öngörülmüyor.
İstanbul'da termometreler 28 derece seviyesinde kalırken, Ege ve Akdeniz hattında sıcaklıklar 35-37 derece bandına kadar ulaşıyor.
BÖLGE BÖLGE VE İL İL 10 EYLÜL HAVA SICAKLIKLARI
Marmara Bölgesi: Parçalı ve az bulutlu. İstanbul 20-28°C, Bursa 17-31°C,
Çanakkale 19-32°C, Kırklareli 16-30°C.
Ege Bölgesi: Az bulutlu ve açık. İzmir 22-31°C, Denizli 21-37°C,
Muğla 20-34°C, Uşak 15-32°C.
Akdeniz Bölgesi: Az bulutlu ve açık. Antalya 22-32°C, Adana 22-35°C,
Burdur 17-34°C, Hatay 21-31°C.
İç Anadolu Bölgesi: Az bulutlu ve açık. Ankara 14-31°C, Eskişehir 14-32°C,
Konya 15-30°C, Nevşehir 12-27°C.
Batı Karadeniz: Parçalı ve az bulutlu. Bolu 13-30°C, Düzce 16-30°C,
Sinop 20-26°C, Zonguldak 18-25°C.
Orta ve Doğu Karadeniz: Parçalı ve az bulutlu. Samsun 16-25°C, Trabzon 17-24°C,
Rize 16-25°C, Amasya 12-30°C.
Doğu Anadolu Bölgesi: Parçalı ve az bulutlu, güney kesimleri açık. Erzurum 7-25°C, Kars 4-23°C,
Malatya 15-32°C, Van 11-25°C.
Güneydoğu Anadolu Bölgesi: Az bulutlu ve açık. Diyarbakır 16-35°C, Gaziantep 19-34°C,
Şanlıurfa 22-36°C, Mardin 20-32°C.