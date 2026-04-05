Yağışlı hava etkisini gösterdi: İstanbul barajları kritik seviyeye yaklaştı

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), 5 Nisan itibarıyla barajlardaki güncel doluluk oranlarını kamuoyuyla paylaştı.

Toygu Ökçün
Yağışlı hava etkisini gösterdi: İstanbul barajları kritik seviyeye yaklaştı
İstanbul’un su ihtiyacını karşılayan havzalarda, son bir haftadır devam eden yağışlı hava dalgası etkisini gösterdi. Geçtiğimiz hafta %60 seviyelerinde seyreden ortalama doluluk oranı, kısa sürede %8’lik bir artış kaydederek yükseliş eğilimine girdi. Ancak uzmanlar, mevcut rezervlerin geçtiğimiz yılların ortalamasının hala gerisinde kaldığı konusunda uyarıyor.

2025 VERİLERİYLE KARŞILAŞTIRMALI TABLO

İSKİ’nin teknik verilerine göre; 5 Nisan 2025 tarihinde %80,47 olan doluluk oranı, bu yıl yağış rejimindeki düzensizlik nedeniyle %68,87 olarak kayıtlara geçti. Nisan ayı itibarıyla başlayan rahatlamaya rağmen, su rezervlerinin sürdürülebilirliği açısından tasarruf vurgusu güncelliğini koruyor.

BARAJ BAZLI GÜNCEL DOLULUK ORANLARI

İstanbul’un su kaynaklarını besleyen barajlardaki son durum, havza bazında şu verilerle tescil edildi:

  • Istrancalar: %98,55
  • Elmalı: %94,29
  • Ömerli: %92,03
  • Darlık: %84,17
  • Kazandere: %68,41
  • Alibey: %66,44
  • Büyükçekmece: %54,84
  • Terkos: %53,63
  • Pabuçdere: %45,99
  • Sazlıdere: %44,39

İSKİ yetkilileri, Nisan ayı boyunca beklenen bahar yağışlarının rezervler üzerindeki pozitif etkisinin devam edeceğini öngörüyor.

