Yağmur bekleneni vermedi: Barajlardaki tablo daha da kötüleşti

İSKİ’nin 17 Aralık verilerine göre İstanbul’daki barajların doluluk oranı ay başına kıyasla geriledi. Son 10 yılın en düşük seviyesine inen oranlar, kentteki su sıkıntısı riskini yeniden gündeme taşıdı.

Ebru Gül Müezzinoğlu Ebru Gül Müezzinoğlu
Yağmur bekleneni vermedi: Barajlardaki tablo daha da kötüleşti
Yayınlanma:

İstanbul’da milyonlarca kişiyi doğrudan ilgilendiren baraj doluluk oranları, aralık ayının ortasında yeniden alarm verdi. Son yılların en kurak dönemlerinden birinin yaşandığı kentte, barajlardaki su seviyeleri kritik eşiklerin altına geriledi.

Geçtiğimiz haftalarda etkili olan ve bazı bölgelerde su baskınlarına yol açan sağanak yağışların ardından baraj doluluk oranlarında artış beklentisi oluşmuştu. Trafikte aksamalara neden olan yağışlar, şehir genelinde “barajlara katkı sağladı mı?” sorusunu da beraberinde getirdi.

BEKLENEN OLMADI

Ancak İSKİ tarafından paylaşılan son veriler, bu beklentilerin karşılanmadığını ortaya koydu.

İSKİ’nin açıkladığı rakamlara göre, 17 Aralık Çarşamba günü itibarıyla İstanbul’daki barajların toplam doluluk oranı yüzde 17,83 olarak ölçüldü. Ay başında, 1 Aralık tarihinde açıklanan doluluk oranı ise yüzde 18,27 seviyesindeydi. Bu tablo, aralık ayındaki yağışların barajlara doğrudan ve kalıcı bir katkı sunmadığını gösterdi.

Uzmanlar ise yağışların baraj seviyelerine yansımamış olsa da, toprağın suya doyması açısından önem taşıdığını ve ilerleyen süreçte etkisinin görülebileceğini belirtiyor. Özellikle İstanbul’da en fazla yağışın kasım, aralık ve ocak aylarında gerçekleştiğine dikkat çekilirken, gözler önümüzdeki günlerde meteorolojiden gelecek yeni yağış haberlerine çevrilmiş durumda.

Yağmur bekleneni vermedi: Barajlardaki tablo daha da kötüleşti - Resim : 1

BARAJ DOLULUK ORANLARI

İstanbul’un içme ve kullanım suyunu sağlayan barajlarda ise tablo dikkat çekici. İSKİ verilerine göre 17 Aralık itibarıyla barajlardaki tekil doluluk oranları şu şekilde açıklandı:

Ömerli Barajı’nda doluluk oranı yüzde 16,45,
Darlık Barajı’nda yüzde 28,27,
Elmalı Barajı’nda yüzde 53,44,
Terkos Barajı’nda yüzde 18,86,
Alibey Barajı’nda yüzde 12,46,
Büyükçekmece Barajı’nda yüzde 17,05,
Sazlıdere Barajı’nda yüzde 15,62,
Istrancalar Barajı’nda yüzde 29,45,
Kazandere Barajı’nda yüzde 1,81,
Pabuçdere Barajı’nda ise yüzde 2,71 olarak kaydedildi.

Açıklanan veriler, İstanbul barajlarının son 10 yılın en düşük doluluk seviyesine ulaştığını da gözler önüne serdi. Yıllara göre karşılaştırmalara bakıldığında, 17 Aralık tarihinde en yüksek doluluk oranının yüzde 69,18 ile 2018 yılında ölçüldüğü görülüyor.

GEÇMİŞ YILLARIN DOLULUKO ORANLARI

Geçmiş yıllardaki doluluk oranları ise şöyle sıralanıyor:

2015 yılında yüzde 60,98,
2016 yılında yüzde 38,17,
2017 yılında yüzde 55,44,
2018 yılında yüzde 69,18,
2019 yılında yüzde 34,67,
2020 yılında yüzde 21,94,
2021 yılında yüzde 44,68,
2022 yılında yüzde 34,22,
2023 yılında yüzde 47,45,
2024 yılında yüzde 30,09,
2025 yılında ise yüzde 17,83.

Barajlardaki bu düşüş, İstanbul’da su tasarrufunun önemini bir kez daha gündeme getirirken, uzmanlar önümüzdeki aylarda yağışların seyri ve su tüketimi konusunda dikkatli olunması gerektiği uyarısında bulunuyor.

baraj doluluk oranı istanbul
