Yağmur geliyor, fırtına peşinden! Meteorolojiden sarı ve turuncu kodlu uyarı
Türkiye genelinde hava şartları değişiyor! Meteoroloji, 36 ilde sağanak yağış, dolu ve fırtına uyarısı yaptı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 8 Ekim 2025 tarihli hava durumu raporunu yayımladı. Raporda, 36 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı yapıldı.
Yapılan değerlendirmelere göre, ülkenin kuzey, iç ve batı kesimlerinde hava parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu ve Batı Karadeniz’de sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.
Yağışların zamanla Orta Karadeniz’in iç kesimleri ile Samsun, Gaziantep ve Kilis çevrelerinde de etkili olacağı tahmin ediliyor. Diğer bölgelerde ise hava az bulutlu ve açık geçecek.
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI
Meteoroloji, kuvvetli ve yer yer şiddetli yağışlara karşı vatandaşları uyardı.
Yapılan açıklamaya göre, İzmir, Muğla, Aydın, Manisa, Kütahya, Sakarya, Bilecik, Bursa’nın doğusu, Afyonkarahisar, Eskişehir, Ankara, Konya’nın batısı, Bolu, Karabük, Zonguldak, Bartın, Düzce, Anamur, Osmaniye çevreleri ile Adana’nın doğusu ve Hatay’ın kıyı kesimlerinde yağışlar kuvvetli olacak.
Isparta ve Burdur’un doğusunda yer yer çok kuvvetli, Antalya’nın doğu ilçelerinde ise şiddetli ve aşırı yağış bekleniyor.
Meteoroloji, meydana gelebilecek sel, su baskını ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiğini bildirdi.
RÜZGARIN ŞİDDETİNE DİKKAT
Rüzgarın, Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu’nun güney ve doğusu, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda güneyli yönlerden kuvvetli olarak 40-70 km/saat hızla eseceği tahmin ediliyor.
Kuvvetli rüzgar nedeniyle meydana gelebilecek çatı uçması, ağaç devrilmesi ve ulaşımda aksama gibi durumlara karşı da uyarı yapıldı.
Meteoroloji raporuna göre, hava sıcaklıkları yağış alan yerlerde 4 ila 6 derece azalacak, diğer bölgelerde ise mevsim normallerinin üzerinde seyredecek.
İşte bölge bölge hava durumu raporu:
MARMARA:
Sakarya, Bilecik ve Bursa’nın doğusunda yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
İstanbul: 13°C - 18°C, parçalı ve çok bulutlu, Anadolu yakasının doğusunda sağanak yağışlı.
Bursa: 13°C - 18°C, parçalı ve çok bulutlu, doğu ilçelerinde yer yer kuvvetli yağışlı.
Çanakkale: 10°C - 19°C, parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde sağanak yağışlı.
EGE:
Bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçmesi bekleniyor.
İzmir: 14°C - 18°C, sağanak yağışlı, yer yer kuvvetli.
Manisa: 14°C - 18°C, sağanak yağışlı, yer yer kuvvetli.
Muğla: Kuvvetli sağanak yağış bekleniyor.
Afyonkarahisar: 10°C - 17°C, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.
AKDENİZ:
Bölge genelinde sağanak yağış etkili olacak. Antalya, Anamur, Osmaniye, Adana’nın doğusu ve Hatay kıyıları kuvvetli yağış alacak.
Antalya: 18°C - 25°C, doğu ilçelerinde şiddetli ve aşırı yağış bekleniyor.
Adana: 19°C - 27°C, gece saatlerinden itibaren sağanak yağışlı.
Burdur: 12°C - 17°C, doğusunda kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli yağışlı.
İÇ ANADOLU:
Bölge genelinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.
Ankara: 13°C - 20°C, akşam saatlerinde kuvvetli yağışlı.
Eskişehir: 11°C - 19°C, akşam saatlerinde yer yer kuvvetli yağışlı.
Konya: 13°C - 19°C, batısında yer yer kuvvetli yağışlı.
BATI KARADENİZ:
Bölge genelinde yağış bekleniyor.
Zonguldak: 16°C - 18°C, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.
Düzce: 15°C - 18°C, yer yer kuvvetli yağışlı.
Bolu: 12°C - 19°C, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.
ORTA VE DOĞU KARADENİZ:
Öğle saatlerinden sonra Samsun, Çorum, Amasya ve Tokat çevrelerinde sağanak yağış bekleniyor.
Samsun: 18°C - 29°C, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı.
Amasya: 15°C - 26°C, sağanak yağışlı.
Trabzon: 17°C - 25°C, parçalı ve az bulutlu.
DOĞU ANADOLU:
Bölge genelinde hava az bulutlu ve açık olacak.
Erzurum: 6°C - 24°C, az bulutlu.
Kars: 4°C - 24°C, açık.
Van: 10°C - 26°C, açık ve güneşli.
GÜNEYDOĞU ANADOLU:
Öğle saatlerinden sonra Gaziantep ve Kilis çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü yağış bekleniyor.
Gaziantep: 14°C - 25°C, öğle saatlerinden sonra yağışlı.
Diyarbakır: 13°C - 30°C, az bulutlu ve açık.
Mardin: 22°C - 27°C, açık.