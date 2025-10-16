Yağmur geliyor, hazırlıklı olun! Meteoroloji’den 5 günlük alarm

MARMARA BÖLGESİ

Parçalı, yer yer çok bulutlu bir hava hâkim olacak. Bölgenin kuzeyi ile Bandırma çevrelerinde aralıklı yağmur ve sağanak bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde özellikle güney kesimlerde pus ve sis etkili olabilir.

İstanbul: 19°C — Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı.

Bursa: 21°C — Parçalı, yer yer çok bulutlu.

Çanakkale: 20°C — Parçalı, yer yer çok bulutlu.

Kırklareli: 16°C — Parçalı, çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı.