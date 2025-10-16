Yağmur geliyor, hazırlıklı olun! Meteoroloji’den 5 günlük alarm

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yeni hava durumu raporunu yayımlayarak Marmara ve Karadeniz bölgeleri için kuvvetli sağanak uyarısında bulundu. Tahminlere göre yağışların beş gün boyunca etkisini sürdürmesi bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün 16 Ekim tarihli raporuna göre, ülkenin kuzey, iç ve batı kesimlerinde hava parçalı ve yer yer çok bulutlu olacak.

Marmara’nın kuzeyi, Batı Karadeniz’in Zonguldak ve Düzce dışındaki illeri, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Artvin ve Bandırma çevrelerinde aralıklı yağmur ve sağanak yağış bekleniyor. Diğer bölgelerde ise hava az bulutlu ve açık geçecek.

Rapora göre, hava sıcaklıkları genel olarak mevsim normalleri civarında ve bazı yerlerde bu değerlerin birkaç derece altında seyredecek.

Rüzgârın, yurdun güney ve doğusunda güneyli yönlerden, diğer bölgelerde ise kuzeyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

MARMARA BÖLGESİ

Parçalı, yer yer çok bulutlu bir hava hâkim olacak. Bölgenin kuzeyi ile Bandırma çevrelerinde aralıklı yağmur ve sağanak bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde özellikle güney kesimlerde pus ve sis etkili olabilir.

İstanbul: 19°C — Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı.
Bursa: 21°C — Parçalı, yer yer çok bulutlu.
Çanakkale: 20°C — Parçalı, yer yer çok bulutlu.
Kırklareli: 16°C — Parçalı, çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı.

EGE BÖLGESİ

Ege’de genel hava durumu parçalı ve az bulutlu olacak. Kuzey kesimlerde bulutlanma zaman zaman artabilir. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

Afyonkarahisar: 19°C — Parçalı ve az bulutlu.
Denizli: 24°C — Parçalı ve az bulutlu.
İzmir: 24°C — Parçalı ve az bulutlu.
Manisa: 23°C — Parçalı ve az bulutlu.

AKDENİZ BÖLGESİ

Akdeniz genelinde açık ve az bulutlu bir hava etkili olacak. Yağış beklenmiyor.

Adana: 29°C — Parçalı ve az bulutlu.
Antalya: 26°C — Parçalı ve az bulutlu.
Hatay: 28°C — Parçalı ve az bulutlu.
Isparta: 23°C — Parçalı ve az bulutlu.

İÇ ANADOLU BÖLGESİ

İç Anadolu’da hava parçalı ve az bulutlu, kuzey kesimlerde yer yer çok bulutlu geçecek. Yağış beklenmiyor.

Ankara: 19°C — Parçalı ve çok bulutlu.
Çankırı: 18°C — Parçalı ve çok bulutlu.
Eskişehir: 18°C — Parçalı ve çok bulutlu.
Konya: 20°C — Parçalı ve az bulutlu.

BATI KARADENİZ BÖLGESİ

Batı Karadeniz’de hava parçalı çok bulutlu olacak. Bölge genelinde (Zonguldak ve Düzce hariç) aralıklı sağanak yağışlar bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde pus ve sis görülebilir.

Bolu: 18°C — Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı.
Düzce: 21°C — Parçalı ve çok bulutlu.
Sinop: 20°C — Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı.
Zonguldak: 18°C — Parçalı ve çok bulutlu.

ORTA VE DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ

Kıyı kesimlerde aralıklı yağmur ve sağanak, iç kesimlerde ise parçalı ve çok bulutlu hava etkili olacak. Artvin çevrelerinde de aralıklarla yağış bekleniyor.

Amasya: 21°C — Parçalı bulutlu.
Rize: 21°C — Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı.
Samsun: 19°C — Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı.
Trabzon: 19°C — Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı.

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Bölge genelinde hava parçalı ve az bulutlu, kuzeyde yer yer çok bulutlu geçecek.

Erzurum: 16°C — Parçalı, yer yer çok bulutlu.
Kars: 17°C — Parçalı, yer yer çok bulutlu.
Malatya: 21°C — Parçalı ve az bulutlu.
Van: 18°C — Parçalı ve az bulutlu.

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Güneydoğu Anadolu genelinde az bulutlu ve açık hava etkili olacak. Yağış beklenmiyor.

Diyarbakır: 24°C — Az bulutlu ve açık.
Gaziantep: 26°C — Az bulutlu ve açık.
Mardin: 24°C — Az bulutlu ve açık.
Siirt: 25°C — Az bulutlu ve açık.

