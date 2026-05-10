Yağmur kapıya dayandı! 11 Mayıs Pazartesi hangi illerde yağış var? İşte tam liste
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 11 Mayıs 2026 Pazartesi günü için beklenen sağanak yağış uyarısını güncelledi. Haftanın ilk gününde tam 39 ilde etkili olması beklenen yağışlar, yurdun büyük bir bölümünü etkisi altına alacak. İşte yarın şemsiyesiz çıkmamanız gereken o şehirlerin tam listesi:
Hafta sonu başlayan yağışlı hava dalgası, yeni haftanın ilk gününde de etkisini artırarak devam ediyor. Meteoroloji, özellikle iç ve kuzey kesimlerde beklenen sağanak yağışların günlük yaşamı ve ulaşımı olumsuz etkileyebileceği konusunda vatandaşları uyardı. Pazartesi sabahı işe ve okula gideceklerin tedbirli olması önem arz ediyor.
📍 11 MAYIS PAZARTESİ SAĞANAK YAĞIŞ BEKLENEN İLLER
Edirne
Kırklareli
Sakarya
Bilecik
Eskişehir
Bolu
Karabük
Kastamonu
Çankırı
Çorum
Ankara
Kırıkkale
Yozgat
Kırşehir
Kayseri
Nevşehir
Aksaray
Konya
Karaman
Niğde
Amasya
Tokat
Samsun
Sivas
Ordu
Giresun
Trabzon
Gümüşhane
Erzincan
Tunceli
Bingöl
Muş
Rize
Artvin
Ardahan
Kars Ağrı