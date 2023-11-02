Yağmur Şifa Olacak Mı? Barajlarda Su Azalmaya Devam Ediyor! 2 Kasım'da İstanbul'daki Barajların Doluluk Oranları...

Barajlarda ne kadar su kaldığı çok sayıda insan tarafından merak edilmektedir. Son yıllarından en düşük oranlarına sahip olan barajlara yağışların deva olması bekleniyor. Peki İSKİ'ye göre İstanbul'da barajların doluluk oranları kaç oldu?

Yağmur Şifa Olacak Mı? Barajlarda Su Azalmaya Devam Ediyor! 2 Kasım'da İstanbul'daki Barajların Doluluk Oranları...
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İstanbul su ve Kanalizasyon İdaresi'nin (İSKİ) verilerine göre her gün barajların doluluk oranları güncellenmektedir. Bu nedenle İstanbul'daki barajların su oranlarını takip etmek mümkündür. Bir süredir azalmaya devam eden baraj su seviyesinin ne zaman artacağı ise merak konusu. İşte İstanbul’da bulunan barajların su doluluk oranlarının miktarı…


2 Kasım 2023 itibariyle İstanbul’da barajların genel doluluk oranı %18,07 olarak belirlendi. İstanbul’da bulunan 10 barajın doluluk oranları kaça çıkmış durumda?

Yağmur Şifa Olacak Mı? Barajlarda Su Azalmaya Devam Ediyor! 2 Kasım'da İstanbul'daki Barajların Doluluk Oranları... - Resim : 1

2 KASIM İTİBARİYLE HANGİ BARAJDA NE KADAR SU KALDI?

ALİBEY BARAJI: % 18,29

BÜYÜKÇEKMECE BARAJI: % 3,76

DARLIK BARAJI: % 29,27

ELMALI BARAJI: % 14,31

ISTRANCALAR BARAJI: % 25,58

KAZANDERE BARAJI: % 7,23

ÖMERLİ BARAJI: % 38,79

PABUÇDERE BARAJI: % 3,55

SAZLIDERE BARAJI: % 3,12

TERKOS BARAJI: % 8,17

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