Yağmur sonrası kabus! Kahramanmaraş'ta yol çöktü, 16 yaşındaki çocuk yaralandı
Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde şiddetli yağışların etkisiyle bir inşaat alanının yanındaki yol çöktü. Toprak ile istinat duvarı arasına sıkışan 16 yaşındaki yabancı uyruklu genç, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.
Olay, Onikişubat ilçesine bağlı Şazibey Mahallesi'nde meydana geldi. Bölgede bir süredir etkili olan şiddetli yağışlar, devam eden inşaat çalışmalarının bulunduğu alandaki zemini tahrip etti. Yağışların ardından inşaat alanını çevreleyen istinat duvarının hemen bitişiğindeki yolda göçme yaşandı.
YOL BİR ANDA ÇÖKTÜ
O esnada güzergahı kullanarak yoldan geçen 16 yaşındaki yabancı uyruklu M.H., göçük nedeniyle kayan toprak zemin ile istinat duvarı arasında sıkıştı. Durumun bildirilmesi ve ihbar üzerine olay yerine hızla itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Bölgeye ulaşan itfaiye ekipleri, toprak ve duvar arasında mahsur kalan çocuğu bulunduğu yerden güvenli bir şekilde çıkarmak için çalışma gerçekleştirdi. Ekiplerin müdahalesi sonucunda M.H. sıkıştığı alandan kurtarıldı.
İlk müdahalesinin ardından ambulansa alınan ve hastaneye kaldırılan çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.