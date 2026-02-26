Yağmura rağmen bedava hamsi kuyruğu: 8 ton balık bir saatte tükendi

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde belediye tarafından Karadeniz'den getirilerek ücretsiz dağıtılan 8 ton hamsi, şiddetli yağmura rağmen vatandaşlardan yoğun ilgi gördü. Yaklaşık 4 bin kişinin katıldığı etkinlikte tonlarca balık sadece bir saat içinde tamamen bitti.

Etkinlik, Manisa'nın Alaşehir ilçesindeki Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı'nda gerçekleştirildi.

Alaşehir Belediyesi tarafından organize edilen etkinlik kapsamında, Karadeniz bölgesinden getirilen 8 ton hamsi vatandaşlara ücretsiz olarak sunuldu.

Dağıtım yapacak olan balık kamyonu henüz meydana ulaşmadan vatandaşlar uzun kuyruklar oluşturmaya başladı. Şiddetli yağışa aldırış etmeyen kalabalık, kısa sürede meydanı tamamen doldurdu.

4 BİN KİŞİYE KİŞİ BAŞI 2 KİLOGRAM BALIK VERİLDİ

Yağmurlu havaya rağmen sıradan ayrılmayarak bekleyen vatandaşlar, dağıtımın başlamasıyla hamsilerine hızla ulaştı.

Düzenlenen organizasyonda vatandaşlara kişi başı ortalama 2 kilogram hamsi verildi. Toplamda yaklaşık 4 bin kişinin faydalandığı etkinlikte, 8 ton hamsinin tamamı sadece 1 saat içerisinde tükendi.

Meydandaki ücretsiz hamsi dağıtımını ilk olarak Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu başlattı. Etkinliğe katılan mahalle muhtarları da Öküzcüoğlu ile birlikte vatandaşlara balık ikramında görev aldı.

Dağıtıma katılan ve organizasyondan duydukları memnuniyeti dile getiren vatandaşlar, duygularını şu sözlerle ifade etti: "Karadeniz'i Ege'ye getirdiği için başkanımıza teşekkür ediyoruz. Bugün iftarı balıkla açacağız"

Daha önceki dönemde Alaşehir Meydanı'na kar getirttiklerini hatırlatan Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu ise organizasyonla ilgili şu açıklamayı yaptı: "Bugün de Karadeniz'i getirdik. Dün tutulan 8 ton hamsiyi hemşehrilerimizle buluşturduk. Yardımlaşmayı ve dayanışmayı büyütmek, ev ekonomilerine katkı sunmak istedik. İnşallah bugün Alaşehir'in her bacasından balık kokuları yükselecek. Afiyet olsun, hayırlı bayramlar"

