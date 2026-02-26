Yağmura rağmen bedava hamsi kuyruğu: 8 ton balık bir saatte tükendi

Daha önceki dönemde Alaşehir Meydanı'na kar getirttiklerini hatırlatan Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu ise organizasyonla ilgili şu açıklamayı yaptı: "Bugün de Karadeniz'i getirdik. Dün tutulan 8 ton hamsiyi hemşehrilerimizle buluşturduk. Yardımlaşmayı ve dayanışmayı büyütmek, ev ekonomilerine katkı sunmak istedik. İnşallah bugün Alaşehir'in her bacasından balık kokuları yükselecek. Afiyet olsun, hayırlı bayramlar"