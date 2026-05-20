Yağmura rağmen uzun kuyruklar oluştu: Ücretsiz fide dağıtımına yoğun ilgi
Kırıkkale Belediyesi tarafından başlatılan ücretsiz sebze fidesi dağıtımında vatandaşlar sabahın erken saatlerinden itibaren meydanlara akın etti. Toplam yarım milyon fidenin toprakla buluşması için saatlerce sıraya giren binlerce kişi, sağanağa aldırış etmeden bekleyişlerini sürdürdü.
Kırıkkale Belediyesi tarafından organize edilen fide dağıtım etkinliği, Cumhuriyet Meydanı'nda kurulan 3 ayrı stantta gerçekleştirildi. Gencinden yaşlısına binlerce kişi, bahçelerine veya balkonlarına dikecekleri sebze fidelerini teslim alabilmek için saatler öncesinden dağıtım noktalarına geldi.
Yüzlerce metreyi bulan kuyrukta oluşan ve adeta bir insan zincirini andıran kalabalık, havadan dron ile kayıt altına alındı.
Dağıtım işlemleri sırasında yağmurun başlamasına rağmen vatandaşlar sıradaki yerlerini terk etmedi. Bekleyişin ardından fidelerini teslim alanlar, ürünleri toprakla buluşturmak üzere alandan ayrıldı.
"YAĞMUR BEREKETİYLE GELDİ"
Meydandaki dağıtım etkinliklerine katılarak İHA muhabirine açıklamalarda bulunan Kırıkkale Belediye Başkanı Ahmet Önal, üreticilere yönelik bu desteğin şehirde gelenekselleştiğini vurguladı.
Tamamen belediyenin kendi imkanları ve bütçesiyle hazırlanan yarım milyon fidenin vatandaşlara ulaştırılacağını belirten Önal, şu ifadeleri kullandı:
"Bugün Cumhuriyet Meydanı'nda geleneksel hale getirdiğimiz fide dağıtım törenindeyiz. Gerçekten üç koldan fide dağıtıyoruz. Üreticilerimizi ve çiftçilerimizi desteklemek için buradayız. Müthiş bir kalabalık var. Sağ olsunlar, tüm üreticilerimiz burada. Kırıkkale Belediyesi olarak yıl boyunca kendi imkanlarımızla ve tamamen kendi bütçemizle hazırladığımız fideleri, Kırıkkale'deki üreticilerimizle buluşturuyoruz. Müthiş bir kalabalık ve coşku var. Artık her yıl vatandaşımız, ektiği fidelerden çok fazla fayda gördüğünü ve fidelerin çok verimli olduğunu söylüyor. Böyle olunca talep de bir hayli arttı. Çalışmalarımız devam ediyor. Toplamda yarım milyon fideyi Kırıkkaleli vatandaşlarımızla buluşturmuş olacağız. Yağmur yağıyor, bereketiyle geldi"
YAĞIŞA RAĞMEN SIRALARINI BIRAKMADILAR
Dağıtımın düzenli ilerlemesinden ve verilen tarımsal destekten memnun kalan Kırıkkaleliler, zorlu hava koşullarına rağmen alanda kalmaya devam etti. Yaklaşık 2 saattir sırada beklediğini belirten Yıldız Bedir, "Domates, biber ve patlıcan fidesi alacağız" dedi.
Yağış altında bekleyişini sürdüren vatandaşlardan Serdar Bozkurt ise, "Hava şartları şu an zorluyor ama yine de sırayı bozmak istemedik" diyerek kararlılığını dile getirdi.
Uzun kuyruklardaki bekleyiş sırasında organizasyonun akışını değerlendiren Gürbüz Atasever, "Her şey düzenli gidiyor. Herkes birbirine saygı gösteriyor. Kırıkkale domates, biber yiyecek. Başkanımız sağ olsun" diyerek memnuniyetini aktardı.
Toprakla uğraşmanın kendi hayatında yarattığı değişime değinen Mustafa Altıntaş ise, "Ben bahçeye vardığımda zamanın nasıl geçtiğini anlamıyorum. Diğer zamanlar geçmiyor ama bahçede zaman uçuyor. Kahve alışkanlığım vardı, onu da bıraktım. Şimdi çok memnunum" ifadelerini kullandı.
Uzun süredir yeni bir ekim yapmayı planladığını anlatan Mustafa Erçetin de son olarak, "Öncelikle başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Fide desteği yaptığı için çok mutluyuz. Uzun zamandır ekmek istiyordum. Daha önce ektiğim fideler de vardı" dedi.