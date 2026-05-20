Yağmura rağmen uzun kuyruklar oluştu: Ücretsiz fide dağıtımına yoğun ilgi

Tamamen belediyenin kendi imkanları ve bütçesiyle hazırlanan yarım milyon fidenin vatandaşlara ulaştırılacağını belirten Önal, şu ifadeleri kullandı:

"Bugün Cumhuriyet Meydanı'nda geleneksel hale getirdiğimiz fide dağıtım törenindeyiz. Gerçekten üç koldan fide dağıtıyoruz. Üreticilerimizi ve çiftçilerimizi desteklemek için buradayız. Müthiş bir kalabalık var. Sağ olsunlar, tüm üreticilerimiz burada. Kırıkkale Belediyesi olarak yıl boyunca kendi imkanlarımızla ve tamamen kendi bütçemizle hazırladığımız fideleri, Kırıkkale'deki üreticilerimizle buluşturuyoruz. Müthiş bir kalabalık ve coşku var. Artık her yıl vatandaşımız, ektiği fidelerden çok fazla fayda gördüğünü ve fidelerin çok verimli olduğunu söylüyor. Böyle olunca talep de bir hayli arttı. Çalışmalarımız devam ediyor. Toplamda yarım milyon fideyi Kırıkkaleli vatandaşlarımızla buluşturmuş olacağız. Yağmur yağıyor, bereketiyle geldi"