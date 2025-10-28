Yağmurlar bitti! AKOM tarih verdi: Sıcaklıklar 24 dereceye fırlayacak
İstanbul'u etkisi altına alan yağışlar kenti terk ediyor. AKOM, 7-10 gün boyunca yağmur beklenmediğini duyururken, sıcaklıkların 20 derecenin üzerine çıkacağı o günü işaret etti. İşte 'Pastırma Ayazı'nın başlayacağı o tarih...
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), kenti etkileyen yağışların artık sona erdiğini duyurdu.
AKOM tarafından yapılan açıklamaya göre, önümüzdeki 7-10 günlük süreçte kent genelinde herhangi bir yağış beklenmiyor.
SICAKLIKLAR 24 DERECEYİ GÖRECEK
AKOM, önümüzdeki 7-10 gün boyunca yağış beklenmediğini belirtirken, Perşembe gününden itibaren sıcaklıkların 20°C’nin üzerine çıkacağını duyurdu.
Hafta ortasından itibaren İstanbul’da hava sıcaklıklarının 22-24°C seviyelerine ulaşacağı bilgisi paylaşıldı.
AKOM tarafından yapılan açıklamanın tam metninde şu ifadelere yer verildi:
“İstanbul'da Ekim ayı başlarından itibaren etkili olan yağışlı havalar bugün itibari ile bölgemizi terk ederken önümüzdeki 7-10 günlük periyotta yağış beklenmiyor. Halihazırda 15-18°C'ler civarına gerileyen sıcaklıkların Perşembe gününden itibaren artarak 20°C'lerin üzerine bahar değerlerine (Pastırma Ayazı) yükseleceği öngörülüyor.”