Yahşihan’da sobadan sızan gaz faciası

Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde 84 yaşındaki Ali Baskın, sobadan sızan karbonmonoksit gazı nedeniyle hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Yahşihan’da sobadan sızan gaz faciası
Yayınlanma:

Olay, Yahşihan ilçesi Emirler Mahallesi Halil Çavdar Sokak'ta meydana geldi. Yakınlarının uzun süre haber alamadığı Ali Baskın’ı kontrol etmek isteyen ekipler, yaşlı adamı evinin birinci katında hareketsiz şekilde yatarken buldu.

Yapılan incelemelerde Baskın’ın, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek yaşamını yitirdiği tespit edildi. Ali Baskın’ın cenazesi, olay yerindeki incelemelerin ardından Kırıkkale Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Yetkililer, karbonmonoksit zehirlenmesi nedeniyle meydana gelen ölümle ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Yılın son günlerinde kaçırılmaması gereken ücretsiz sergiler!Yılın son günlerinde kaçırılmaması gereken ücretsiz sergiler!Kültür Sanat
Bakanlıktan yeni açıklama: Dönerden çıkanlar şok etti!Bakanlıktan yeni açıklama: Dönerden çıkanlar şok etti!Gündem

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

soba zehirlenmesi zehirlenme
Günün Manşetleri
Trump’tan Suriye açıklaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklama
Suriye zirvesi için kritik temaslar
Öcalan'ın öğrencisi etkisiz hale getirildi
44 bin kişi hayatını kaybetti, 105 bin yaralı
İstanbul'da patlama
Bitlis’te zincirleme kaza
"Şam düşürse sözde Kürdistan kurulur"
Cumhurbaşkanlığı'ndan yeni atama ve görevden alma kararları!
Türkiye ve ABD’den Suriye için kritik görüşme
Çok Okunanlar
30 bin liranın aylık getirisi belli oldu: En yüksek faizi hangi banka veriyor? 30 bin liranın aylık getirisi belli oldu: En yüksek faizi hangi banka veriyor?
İntihar eden gencin arkadaşları ailesini suçladı, kavga çıktı İntihar eden gencin arkadaşları ailesini suçladı, kavga çıktı
Başından vurulmuş sevgilisinin cesediyle karakola gidip teslim oldu Başından vurulmuş sevgilisinin cesediyle karakola gidip teslim oldu
Cumhurbaşkanlığı'ndan yeni atama ve görevden alma kararları! Cumhurbaşkanlığı'ndan yeni atama ve görevden alma kararları!
İstanbul'da patlama İstanbul'da patlama