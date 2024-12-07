Yahşihan’da sobadan sızan gaz faciası
Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde 84 yaşındaki Ali Baskın, sobadan sızan karbonmonoksit gazı nedeniyle hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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Olay, Yahşihan ilçesi Emirler Mahallesi Halil Çavdar Sokak'ta meydana geldi. Yakınlarının uzun süre haber alamadığı Ali Baskın’ı kontrol etmek isteyen ekipler, yaşlı adamı evinin birinci katında hareketsiz şekilde yatarken buldu.
Yapılan incelemelerde Baskın’ın, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek yaşamını yitirdiği tespit edildi. Ali Baskın’ın cenazesi, olay yerindeki incelemelerin ardından Kırıkkale Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Yetkililer, karbonmonoksit zehirlenmesi nedeniyle meydana gelen ölümle ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı