Yahya Sinvar için taziye düzenlendi

Hamas Şura Meclisi Başkanı Muhammed Derviş İsmail ve çok sayıda davetlinin katıldığı etkinliğe Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı Serdar Üsküplü’de katıldı. Etkinlikte hükümet temsilcisinden sonra ikinci konuşmayı yapan Üsküplü, Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek’in taziye ve dayanışma mesajını iletti.

Filistin direnişinin yılmaz savaşçılarından Yahya Sinvar’ın şehit edilmesinin ardından İstanbul Başakşehir’de taziye düzenlendi.

Hamas Şura Meclisi Başkanı Muhammed Derviş İsmail, Hamas Türkiye Sorumlusu Musa Akkari’nin ve çok sayıda davetlinin olduğu etkinliğe Vatan Partisi’de katıldı.

Vatan Partisi adına katılan Genel Başkan Yardımcısı Serdar Üsküplü, Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek’in taziye mesajını okudu.

- Büyük Şehidimiz HAMAS Siyasî Büro Başkanı Yahya Sinvar, son nefesinde bir kez daha kanıtlamıştır ki, Filistin direnişinin cesaret ve fedakârlığının bir sınırı yoktur. Aziz kardeşimiz Yahya Sinvar, bu eşsiz kahramanlığın önderi olarak bize büyük bir miras bıraktı.

- Filistin kahramanlarının büyük gücü, onların ecelleridir. Alınlarındaki yazı, vatanlarına, milletlerine, insanlığa sadakatleri, onların faziletleridir ve yenilmez gücüdür.

Katılımın yoğun olduğu etkinlikte Şehit Yahya Sinvar’ın konuşmaları ve Hamas’ın kararlık vurgusu içeren videoları yayımlandı. Taziyeevinde hüzün yerine düşmana karşı mücadele etmenin ve şehitler vermenin gururu vardı.

- Savaşı, ölümden korkmayanlar kazanacaktır. Filistin direnişi, komutanlarından rütbesiz fedaisine kadar ölümden korkmuyor. İsrail Siyonizminin askerleri ise ölümden korkuyor. İşte bu büyük hakikat, bizim zaferimizin de habercisidir.

Emperyalizme ve Siyonizme karşı mücadelede kararlılığın yüksek olduğu etkinlikte, birlik ve beraberlik mesajları da verildi.