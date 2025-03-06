Yakalanan dilencinin üzerinden çıkan para şoke etti

Yalova'da zabıta ekipleri tarafından düzenlenen dilenci operasyonunda, dilencilik yaptığı tespit edilen bir kişi yakalandı. Üst aramasında 164 bin 125 lira, 10 Avro ve 5 dolar bulunan M.P.'ye, zabıta karakolunda işlem yapıldı.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Yakalanan dilencinin üzerinden çıkan para şoke etti
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Yalova Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, Zabıta Müdürlüğü ekipleri, pazaryeri ve İDO İskelesi çevresinde dilencilik yapan M.P'yi tespit ederek yakaladı. M.P.'nin üst aramasında, 164 bin 125 lira ile 10 Avro ve 5 dolar ele geçirildi. Paraları sayabilmek için ise 6 zabıta personeli görev aldı.

Ele geçirilen paralarla ilgili yasal işlem başlatılırken, zabıta ekipleri tutanakla paraya el koydu.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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