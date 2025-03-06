Yakalanan dilencinin üzerinden çıkan para şoke etti

Yalova Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, Zabıta Müdürlüğü ekipleri, pazaryeri ve İDO İskelesi çevresinde dilencilik yapan M.P'yi tespit ederek yakaladı. M.P.'nin üst aramasında, 164 bin 125 lira ile 10 Avro ve 5 dolar ele geçirildi. Paraları sayabilmek için ise 6 zabıta personeli görev aldı.

Ele geçirilen paralarla ilgili yasal işlem başlatılırken, zabıta ekipleri tutanakla paraya el koydu.