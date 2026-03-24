Yakalanan kaçakçının savunması "pes" dedirtti! 5 milyon liralık vurguna akılalmaz bahane...

Adana'da polis ekiplerinin bir kamyonete düzenlediği operasyonda piyasa değeri 5 milyon lira olan 50 bin paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Gözaltına alınan ve ifadesinde sigaraları ucuza bulduğu için aldığını öne süren sürücü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Yakalanan kaçakçının savunması "pes" dedirtti! 5 milyon liralık vurguna akılalmaz bahane...
Adana'da polis ekiplerince bir kamyonette yapılan aramada, gümrüklenmiş değeri 5 milyon TL olan 50 bin paket kaçak sigara yakalandı. Kente yüklü miktarda kaçak sigara sokacağı bilgisi üzerine takibe alınarak seyir halindeyken durdurulan kamyonetin sürücüsü V.E., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İSTİHBARAT ÜZERİNE HAREKETE GEÇİLDİ

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, V.E. isimli şüphelinin kente kaçak sigara getireceği bilgisine ulaştı. Elde edilen istihbarat doğrultusunda şüphelinin kullandığı kamyoneti tespit eden ekipler operasyon başlattı. Polis ekiplerinin takibi sonucunda V.E., aracıyla seyir halindeyken durdurularak yakalandı.

Kamyonette yapılan detaylı aramalarda, aracın arka kısmında bulunan kutuların içerisine gizlenmiş halde toplam 50 bin paket gümrük kaçağı sigara bulundu. Ekipler tarafından el konulan kaçak sigaraların toplam piyasa değerinin 5 milyon TL olduğu açıklandı.

"UCUZA BULUNCA TOPLU SATIN ALDIM"

Gözaltına alınarak emniyete götürülen kamyonet sürücüsü V.E.'nin sorgusundaki savunması dikkat çekti. Şüphelinin polise verdiği ifadede, "Ucuza bulunca toplu satın aldım" dediği öne sürüldü.

Emniyetteki yasal işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

