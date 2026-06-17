Yakalanmasalardı zehirleyeceklerdi! Tam 2 ton ele geçirildi, hemen mühürlendi

Gaziantep Şehitkamil Belediyesi zabıta ekipleri, gerçekleştirdikleri rutin denetimlerde büyük bir gıda skandalını ortaya çıkardı. Sanayi Mahallesi'ndeki bir gıda işletmesine düzenlenen baskında, sağlığa aykırı ve tamamen hijyenden uzak koşullarda muhafaza edilen çok sayıda ürün tespit edildi. İnsan sağlığını ciddi şekilde tehdit eden bu üretim alanıyla ilgili ekipler hemen harekete geçti.

2 TON BOZUK ÜRÜN İMHA EDİLDİ, İŞLETMEYE KİLİT VURULDU

Zabıta ekiplerinin detaylı incelemeleri sonucunda, piyasaya sürülmek üzere hazırlanan yaklaşık 2 ton bozuk kuru pasta ele geçirildi. Vatandaşların sağlığını hiçe sayarak bu ürünleri satmaya hazırlanan işletme, ekipler tarafından tamamen mühürlenerek faaliyetine son verildi. Tutanak altına alınan tonlarca bozuk gıda ise yasal işlemlerin ardından imha edilmek üzere götürüldü.

BELEDİYE BAŞKANI UMUT YILMAZ: "SIFIR TOLERANS"

Operasyonun ardından açıklama yapan Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, gıda üretimi ve satışı yapan yerlere yönelik denetimlerin sıfır toleransla devam edeceğini vurguladı. Kurallara aykırı hareket edenlere taviz verilmeyeceğini belirten Başkan Yılmaz, şu ifadeleri kullandı:

"Vatandaşlarımızın sağlığı bizim önceliğimizdir. Halkımızın güvenle tüketebileceği ürünlerin satışını sağlamak adına denetimlerimiz kararlılıkla devam edecek. Kurallara aykırı hareket eden ve halk sağlığını tehlikeye atan hiçbir işletmeye taviz vermeyeceğiz."

Başkan Yılmaz ayrıca vatandaşlara da çağrıda bulunarak, alışveriş yaparken karşılaşılan her türlü şüpheli durumun belediyeye bildirilmesini istedi ve halk sağlığını korumanın ortak bir sorumluluk olduğunu hatırlattı.