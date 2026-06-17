Yakalanmasalardı zehirleyeceklerdi! Tam 2 ton ele geçirildi, hemen mühürlendi

Gaziantep'te rutin bir belediye denetimi, adeta bir halk sağlığı katliamının önüne geçti.

Toygu Ökçün Toygu Ökçün
Yakalanmasalardı zehirleyeceklerdi! Tam 2 ton ele geçirildi, hemen mühürlendi
Yayınlanma:

Gaziantep Şehitkamil Belediyesi zabıta ekipleri, gerçekleştirdikleri rutin denetimlerde büyük bir gıda skandalını ortaya çıkardı. Sanayi Mahallesi'ndeki bir gıda işletmesine düzenlenen baskında, sağlığa aykırı ve tamamen hijyenden uzak koşullarda muhafaza edilen çok sayıda ürün tespit edildi. İnsan sağlığını ciddi şekilde tehdit eden bu üretim alanıyla ilgili ekipler hemen harekete geçti.

2 TON BOZUK ÜRÜN İMHA EDİLDİ, İŞLETMEYE KİLİT VURULDU

Zabıta ekiplerinin detaylı incelemeleri sonucunda, piyasaya sürülmek üzere hazırlanan yaklaşık 2 ton bozuk kuru pasta ele geçirildi. Vatandaşların sağlığını hiçe sayarak bu ürünleri satmaya hazırlanan işletme, ekipler tarafından tamamen mühürlenerek faaliyetine son verildi. Tutanak altına alınan tonlarca bozuk gıda ise yasal işlemlerin ardından imha edilmek üzere götürüldü.

BELEDİYE BAŞKANI UMUT YILMAZ: "SIFIR TOLERANS"

Operasyonun ardından açıklama yapan Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, gıda üretimi ve satışı yapan yerlere yönelik denetimlerin sıfır toleransla devam edeceğini vurguladı. Kurallara aykırı hareket edenlere taviz verilmeyeceğini belirten Başkan Yılmaz, şu ifadeleri kullandı:

"Vatandaşlarımızın sağlığı bizim önceliğimizdir. Halkımızın güvenle tüketebileceği ürünlerin satışını sağlamak adına denetimlerimiz kararlılıkla devam edecek. Kurallara aykırı hareket eden ve halk sağlığını tehlikeye atan hiçbir işletmeye taviz vermeyeceğiz."

Başkan Yılmaz ayrıca vatandaşlara da çağrıda bulunarak, alışveriş yaparken karşılaşılan her türlü şüpheli durumun belediyeye bildirilmesini istedi ve halk sağlığını korumanın ortak bir sorumluluk olduğunu hatırlattı.

Fenerbahçe'de savunmaya yıldız operasyonu: İki isimle temas sürüyorFenerbahçe'de savunmaya yıldız operasyonu: İki isimle temas sürüyorSpor
CANLI İZLE: Portekiz - Demokratik Kongo Cumhuriyeti maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?CANLI İZLE: Portekiz - Demokratik Kongo Cumhuriyeti maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?Spor
Küresel elitlerin gizli cemiyeti ifşa oldu! Kan donduran Epstein ayrıntısı... Listedeki Türk kim?Küresel elitlerin gizli cemiyeti ifşa oldu! Kan donduran Epstein ayrıntısı... Listedeki Türk kim?Dünya
Gaziantep zabıta mühürlendi ​Gaziantep Şehitkamil
Günün Manşetleri
Örgütün sözde sorumlusu yakalandı
CHP'de 3 il başkanı görevden alındı
Amerikan emperyalizminin Halkbank kumpası çöktü
45 şehre MGM'den son dakika şiddetli yağmur ve sel uyarısı
Marmara Depremi sonrası korkutan uyarı!
DEAŞ'ın medya sorumlusu yakalandı
Seferihisar Belediyesi'ne 'rüşvet' operasyonu
İçişleri Bakanlığı Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesi yayımlandı
TBMM'nin çalışma süresi uzatıldı
14 yaşındaki kız çocuğuna şantajla istismar
Çok Okunanlar
45 şehre MGM'den son dakika şiddetli yağmur ve sel uyarısı 45 şehre MGM'den son dakika şiddetli yağmur ve sel uyarısı
1 Milyon 100 Bin TL'nin getirisi belli oldu: İşte en yüksek mevduat faizi veren bankalar 1 Milyon 100 Bin TL'nin getirisi belli oldu: İşte en yüksek mevduat faizi veren bankalar
Bugün evden çıkacaklar dikkat! Meteoroloji uyardı, öğle saatlerinde başlayacak Bugün evden çıkacaklar dikkat! Meteoroloji uyardı, öğle saatlerinde başlayacak
Motorine üst üste ikinci indirim geldi! İşte il il akaryakıt fiyatları Motorine üst üste ikinci indirim geldi! İşte il il akaryakıt fiyatları
İstanbul 18 Haziran elektrik kesintisi programı: O ilçelerde gün boyu elektrik olmayacak! İstanbul 18 Haziran elektrik kesintisi programı: O ilçelerde gün boyu elektrik olmayacak!