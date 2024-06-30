Yakıt alırken alevler içinde kaldı: Samsun'da SUV araç yangını!
Samsun'da bir akaryakıt istasyonunda SUV tipi bir araç alevler içinde kalarak tamamen yandı ve kullanılamaz hale geldi.
Yangın, Atakum ilçesi Çakırlar Yalı Mahallesi'nde bulunan OPET akaryakıt istasyonunda gerçekleşti. Sürücünün yakıt almak üzere geldiği sırada aracın nedeni bilinmeyen bir şekilde yanmaya başladığı belirtildi.
Yangını gören vatandaşlar, korku dolu anlar yaşarken durumu hemen 112'ye bildirdi. İtfaiye ekipleri olay yerine gelerek yangını söndürdü. Ancak araç alevlere yenik düşerek kullanılamaz duruma geldi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı