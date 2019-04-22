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Yalçın Büyükdağlı'dan önemli uyarılar

Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Aydın Büyükşehir Belediye Başkan adayı Yalçın Büyükdağlı, 31 Mart yerel seçimlerinin ardından bir basın toplantısı düzenledi. Hem millet ittifakını, hem cumhur ittifakını eleştiren Büyükdağlı, Aydın'daki yerel yönetimler ve adaylarla ilgili olarak da dikkat çekici açıklamalar yaptı. "Vatan Partisi'nden korksunlar, ben Aydın'ın gölge büyükşehir belediye başkanıyım" dedi.

Yalçın Büyükdağlı'dan önemli uyarılar

Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Aydın Büyükşehir adayı Yalçın Büyükdağlı, 31 Mart seçimlerinin ardından gündeme dair bir basın toplantısı düzenledi. Büyükdağlı, hem cumhur ittifakını, hem de millet ittifakını eleştirdi. 

Büyükdağlı, CHP ve İyi parti yöneticilerine de seslendi. 

Aydın'ın sorunlarına da değinen Büyükdağlı, hem tarımın, hem de milyonlarca insanın hayatının tehlikede olduğunu anlattı.

Jeotermal santrallerin yarattığı tahribata dikkat çekti.

Hem AKP Aydın büyükşehir adayı Mustafa Savaş'ı, hem de CHP Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nu eleştirdi.  

Vatan Partisi olarak belediye başkanlarının takipçisi olacaklarını söyledi.


HABER-KAMERA: GÜÇLÜ ÇEZİK
ulusal.com.tr

Etiketler; #vatan partisi #aydın #yalçın büyükdağlı
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