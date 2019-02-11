Vatan Partisi Aydın Büyükşehir ve Nazilli belediye başkan adayları basına tanıtıldı. Aday tanıtım töreninde konuşan Aydın Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Yalçın Büyükdağlı, Kartal'daki faciada ölen vatandaşların bina değil rant sisteminin kurbanı olduğunu söyledi. Olası bir depremde onbinlerce binanın yıkılacağı uyarısında bulundu.

Vatan Partisi adayları Aydın'ın Nazilli ilçesinde basına tanıtıldı. Nazilli ilçe örgütünün düzenlediği toplantıda Aydın Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Yalçın Büyükdağlı, İstanbul Kartal'da çöken bina faciasına değindi.



Büyükdağlı, ölen vatandaşların bina değil rant sisteminin kurbanı olduğunu söyledi, deprem uyarısı yaptı.



Aydın'da jeotermal santrallerin yarattığı tahribata göz yumanlardan hesap soracaklarını da söyledi Büyükdağlı.



Büyükdağlı, Aydın halkına ucuz konut, ucuz içme suyu ve ulaşım sunacaklarını, halk meclisleri kuracaklarını söyledi. Vatan Partisi Nazilli Belediye başkan adayı Afet Gök Heuschele (Hoyşele) de, "Nazilli'yi halk yönetecek" dedi.



Nazilli için üretim ve istihdam programını açıklayan Heuschele (Hoyşele), üreten Nazilli sözü verdi.



Vatan Partisi İl Başkanı Bahattin Nazlı ise genel seçim vurgusu yaptı.



Vatan Partisi Nazilli ilçe Başkanı Zühre Genişel de içi boş vaatleri eleştirdi.



Toplantıya Nazilli basınının ilgisi yoğundu.



ulusal.com.tr