Yalı Çapkını dizisi için suç duyurusu: Soruşturma başlatıldı

Yalı Çapkını'nın yapımını üstlenen OMG Pictures yapım şirketi savcılık oldu.

Avrupa Müzik şirketi hak sahibi oldukları şarkıların dizide izin alınmadan hukuka aykırı bir şekilde kullanıldığını iddia ederek İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

Şikayet dilekçesinde, dizinin ilk bölümünde Müzeyyen Senar'a ait 'Kimseye Etmem Şikayet', 4. bölümde ise Dedüblüman grubuna ait 'Sakladığın Bir Şeyler Var' isimli parçaların izinsiz yayınlandığını tespit ettikleri belirtildi.

Dilekçede Avrupa Müzik şirketinin, yapım şirketiyle görüştüklerini fakat birçok uyarıya rağmen kullanımın durdurulmadığı iddia edildi.

Şarkılar üzerinden haksız kazanç edildiğini belirten müzik şirketi, yapım şirketinin cezalandırılmasını talep etti. Savcılık tarafından konu hakkında soruşturma başlatıldı.

Kaynak: aksam.com.tr