Yalnız yaşayan kişi evinde ölü bulundu

Afyonkarahisar'da yalnız yaşayan 56 yaşındaki Adem Turacı, evinde ölü bulundu. Turacı'nın cesedi yapılan incelemelerin ardından otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.

Yasin Kerim Aşan Yasin Kerim Aşan
Yalnız yaşayan kişi evinde ölü bulundu
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Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde Hacı Halife Mahallesi Muhtarı İbrahim Eriş, birkaç gündür görmediği tek başına yaşayan 56 yaşındaki Adem Turacı'ya ulaşamadığı için polisten yardım istedi.

İhbar üzerine sağlık ve polis ekipleri, Adem Turacı'nın evine gitti. Bolvadin İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler Turacı'yı hareketsiz buldu.

Yalnız yaşayan kişi evinde ölü bulundu - Resim : 1

Sağlık ekiplerinin incelemesinde Adem Turacı'nın öldüğü belirlendi. Turacı'nın cesedi yapılan incelemelerin ardından otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

Afyonkarahisar bolvadin
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