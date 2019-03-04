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Yalova 31 Mart 2019 yerel seçim kesin aday listesi

Yalova'da 2019 yerel seçimlerinde yarışacak siyasi partilerin kesin aday listeleri seçim kurullarınca ilan edildi

Yalova 31 Mart 2019 yerel seçim kesin aday listesi

Yalova'da 31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ne katılacak siyasi partilerin il ve ilçe seçim kurullarına sunduğu geçici aday listelerindeki incelemeler tamamlandı.

İtiraz sürecinin sona ermesinin ardından kesin aday listeleri seçim kurullarınca ilan edildi.

Kesinleşen listelere göre Yalova'da siyasi partilerin belediye başkan adayları şunlar:

Vatan Partisi
Yalova: Fatma Jülide Keskin
Çınarcık: Ayşegül Aydın
Çiftlikköy: Hakkı Yıldırım

Adalet ve Kalkınma Partisi
Yalova: Yusuf Ziya Öztabak (Cumhur İttifakı)
Altınova: Metin Oral
Armutlu: Mehmet Birkan
Çınarcık: Numan Soyer
Çiftlikköy: Ali Murat Silpagar
Termal: Hüseyin Sinan Acar

Cumhuriyet Halk Partisi
Yalova: Vefa Salman (Millet İttifakı)
Altınova: Yasemin Fazlaca
Armutlu: Ali Çetinkaya
Çınarcık: Avni Kurt
Çiftlikköy: Nedim Güler
Termal: Selçuk Can Uslu

Milliyetçi Hareket Partisi
Altınova: Eyüp Ata
Armutlu: Mustafa Tokat
Çınarcık: Harun Yorulmaz
Çiftlikköy: İsa Yılmaz
Termal: Burak Sevengil

İyi Parti
Altınova: Boler Arslan
Armutlu: Arif Ürgüp
Çiftlikköy: Metin Dağ
Termal: İbrahim Taner

Saadet Partisi
Yalova: Resul Genç
Altınova: Mustafa Aydın
Armutlu: Osman Yılmaz
Çınarcık: Yaşar Başkan
Çiftlikköy: İbrahim Haberal
Termal: Doğan Doğru

Halkların Demokratik Partisi
Yalova: Yüksel Akın

Bağımsız Türkiye Partisi
Yalova: Rahmi Baltacı
Altınova: Güven Göle
Armutlu: Abdülkadir Durak
Çınarcık: Ramazan Ganiler
Çiftlikköy: Erdal Akyüz
Termal: Beyzanur Durak

Demokrat Parti
Yalova: Rıdvan Acar

Demokratik Sol Parti
Yalova: İbrahim Halil Yumuşak

Türkiye Komünist Partisi
Yalova: Hülya Yıldız

Etiketler; #yalova #yalova seçimleri #kesin aday #listeler #belediye #31 mart #seçim
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